Bestätigt: Carlos Alcaraz wird die Madrid Open verpassen

HQ

Carlos Alcaraz hat bestätigt, dass er nicht an den Madrid Open teilnehmen wird. Die ATP Series 1.000, die Alcaraz 2022 und 2023 gewann, ist das vorletzte Turnier vor Roland Garros, bei dem Alcaraz seinen Sieg verteidigen wird. Und der 21-Jährige, der am vergangenen Sonntag im Finale der Barcelona Open Schmerzen hatte und gegen Holger Rune verlor, wird kein Risiko eingehen und sich ausruhen.

Es gab schon seit Tagen Gerüchte. Alcaraz, der an der Premiere seiner Netflix-Dokuserie "My Way" teilnahm, die gestern auf Netflix veröffentlicht wurde, sagte, dass "man manchmal auf seinen Körper hören muss". Heute Morgen veröffentlichte der Oberste Sportrat in Spanien einen Tweet, in dem er die Abwesenheit von Alcaraz bestätigte, ihn aber später wieder löschte. Er wird dies später am Vormittag auf einer Pressekonferenz bekannt geben.

Alcaraz wird sich dann auf die Italian Open in Rom konzentrieren, die vom 6. bis 18. Mai ausgetragen werden, wo Zverev, die aktuelle Nummer 2 der Welt, wichtige Punkte in seinem Rennen gegen Alcaraz verteidigen wird, und die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, wird nach seiner dreimonatigen Sperre voraussichtlich zurückkehren.