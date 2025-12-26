Berichten zufolge stellt sich die FIA auf die Seite von Mercedes und Red Bull wegen der umstrittenen Formel-1-Regellücke

HQ

Die komplizierten neuen Formel-1-Regeln für 2026, die als größte Veränderung in der Geschichte des Sports beschrieben werden, sorgen bereits für Kontroversen, da Mercedes und Red Bull Powertrains Berichten zufolge eine Schlupfloch gefunden haben, um eine der neuen Einschränkungen zu umgehen, die ihnen einen Vorteil verschaffen würde, den andere Teams als unfair ansehen.

Die Schlupfloch betrifft das Verdichtungsverhältnis des Zylinders, das gemäß den neuen Vorschriften von 18:1 auf 16:1 gesenkt werden muss. Mit einer kleineren Ration können Motoren aus derselben Kraftstoffmenge weniger PS gewinnen. Allerdings hätten Mercedes und Red Bull einen Weg gefunden, das Verdichtungsverhältnis zu erhöhen, wenn die Motoren während des Rennens eingeschaltet sind, mit anderen Optionen, da die Vorschriften nicht ausdrücklich vorschreiben, dass das Verhältnis jederzeit beibehalten werden muss, nur im Ruhezustand bei normalen Temperaturen.

Dies führte zu einer Konfrontation zwischen den Teams, und die FIA hat sich Berichten zufolge auf die Seite von Mercedes und Red Bull gestellt, deren Lösung laut Motorsport Italien genehmigt und damit eine neue "inoffizielle" Regel geschaffen, an die alle Teamingenieure sich halten müssen, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. Red Bull Powertrains liefert Motoren an das Red Bull Team und Racing Bulls, während Merces Motoren an vier Teams liefert: Mercedes, McLaren, Alpine und Williams.

Allerdings sind es noch Monate bis zum offiziellen Start der Saison 2026 in Australien am 8. März, sodass andere Teams ihre Proteste bis dahin verstärken könnten...