Die FIA veröffentlicht die neuen Formel-1-Regeln für 2026 sowie einen praktischen Leitfaden für Anfänger

Die Formel 1 hat die neuen Vorschriften für 2026 bekannt gegeben, die als die größte Überarbeitung in der Geschichte des Sports beschrieben werden. Diese Regeln reichen von neuen aerodynamischen Regeln, die das Aussehen von F1-Autos verändern werden, bis hin zu Antriebsregeln, vor allem dass die Leistung des Verbrennungsmotors reduziert wird, die Fahrzeuge eine 50-50-Leistungsverteilung zwischen Benzin und Elektrizität haben und zudem nachhaltige Kraftstoffe verwenden, die die Leistung nicht beeinträchtigen.

All diese Änderungen sind schwer zu verstehen und noch schwerer zu erklären, weshalb die FIA bereits eine Reihe von Leitfäden veröffentlicht hat, um die wichtigsten Punkte zusammenzufassen, darunter eine Sammlung der neuen Terminologie sowie häufig gestellte Fragen.

Die Formel 1 verspricht, dass die Autos ab 2026 für die Teams und Fahrer herausfordernder sein werden. Sie müssen sich nicht nur an die neuen Regeln gewöhnen, sondern die Fahrer werden "mehr Macht in ihren Händen haben als je zuvor" und mehr Verantwortung für Energieeinsatz, Regeneration und Einsparungsentscheidungen.

Die Autos selbst werden "kürzer, schmaler, leichter und wendiger" sein, mit einem verkürzten Radstand (von 3600 mm auf 3400 mm), der in Kurven reaktionsfähiger sein sollte, mit 18-Zoll-Pirelli-Reifen, aber schmaler (vorne 25 mm schmaler, hinten 30 mm schmaler). Der Abtrieb wird um 15 % auf 30 % reduziert.

Wann beginnt die Formel-1-Saison 2026?

Die Fahrer können diese neuen Karten zunächst mit einem privaten Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya vom 26. bis 30. Januar ausprobieren, mit weiteren Tests im Februar in Bahrain, bevor die Saison am 6. und 8. März in Australien beginnt.

Vielleicht ist das Spannendste für die Fans, dass diese neuen Vorschriften für einen spannenderen und weniger vorhersehbaren Sport sorgen sollten, da alle Teams und Fahrer beispiellosen und drastischen Herausforderungen gegenüberstehen und die Autos, die früher funktionierten, heute vielleicht nicht mehr so gut sind. Ein ganz neuer Anfang, der allen neue Möglichkeiten bietet, das Feld aufzusteigen. Freuen Sie sich auf die Formel 1 im Jahr 2026?