Bericht: Ubisoft will in den nächsten fünf Jahren 10 Assassin's Creed-Spiele auf den Markt bringen

Das Ubisoft-Adventure Assassin's Creed IV: Black Flag spielbar via Xbox One und deren Abwärtskompatibilität. Das hat Larry "Major Nelson" Hryb via Twitter bestätigt. Ob...

Assassin's Creed IV: Black Flag gratis für Xbox One mit "Games with Gold"

am 26. Juni 2015 um 10:11 NEWS. Von Christian Gaca

Im "Games with Gold"-Angebot für Juli 2015 sind für Xbox One Assassin's Creed IV: Black Flag und So Many Me vom 16. Juli bis zum 15. August verfügbar. Zahlende...