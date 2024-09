Assassin's Creed Shadows wurde auf Februar 2025 verschoben

HQ

Als Ubisoft beschloss, seine Tokyo Game Show-Veranstaltung abzusagen und auch eine Reihe von Pressevorschauen für Assassin's Creed Shadows zu streichen, wurde immer deutlicher, dass hinter den Kulissen eine Entscheidung über das Spiel getroffen wurde. Wir haben jetzt die Bestätigung dafür.

Denn das französische Unternehmen hat beschlossen, Assassin's Creed Shadows zu verschieben und seinen Start vom 15. November 2024 auf den 14. Februar 2025 zu verschieben. Ubisoft hat eine Erklärung veröffentlicht, in der diese Entscheidung erläutert wird, und fügt hinzu:

"Dies ist eine ehrgeizige Ergänzung der Franchise, ein reichhaltiges Erlebnis, das durch die Augen zweier einzigartiger Protagonisten erlebt werden kann - aber wir sind uns bewusst, dass wir mehr Zeit brauchen, um das Erlebnis zu verfeinern und einige unserer Schlüsselfunktionen weiter voranzutreiben.

"Daher haben wir die Entscheidung getroffen, den Veröffentlichungstermin auf den 14. Februar 2025 zu verschieben. Das Spiel wird zum Start auf einer breiten Palette von Plattformen veröffentlicht, einschließlich Steam. Darüber hinaus werden Vorbestellungen zurückerstattet und alle zukünftigen Vorbestellungen erhalten die erste Erweiterung kostenlos."

Mit dieser Verzögerung im Hinterkopf wird der November 2024 weniger vollgepackt, während sich der Februar 2025 stetig zu einem absoluten Titanenmonat entwickelt, in dem wir auf Kingdom Come: Deliverance II, Civilization VII, Lost Records: Bloom and Rage, Avowed, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Monster Hunter Wilds und jetzt auch auf Assassin's Creed Shadows blicken können. Beeindruckend.