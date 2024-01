Bericht: Prince of Persia: The Lost Crown hat rund 300.000 Einheiten verkauft

HQ

Prince of Persia: The Lost Crown war für viele langjährige Fans ein Hauch frischer Luft. Die Kombination aus lustiger Grafik und schnellem und aufregendem Gameplay hat uns in unserem Test sehr gut gefallen, und es scheint, dass diejenigen, die es ausprobiert haben, ähnliche Dinge zu sagen haben.

Eine positive Resonanz bedeutet jedoch nicht immer, dass die Verkaufszahlen durch die Decke gehen. In einem ausführlichen Bericht von Insider Gaming, der sich mit Ubisoft befasst, scheint es, dass Prince of Persia: The Lost Crown 300.000 Spieler erreicht hat. Das bedeutet, dass es nicht den Erwartungen von Ubisoft entsprach, obwohl es von der Kritik gelobt wurde.

Avatar: Frontiers of Pandora verkaufte sich etwas besser, verkaufte sich 1,9 Millionen Mal und generierte über 100 Millionen US-Dollar Umsatz. Es gab jedoch größere Erwartungen an das Spiel, und wenn es 2022 zeitgleich mit Avatar: The Way of Water veröffentlicht worden wäre, hätte es sie vielleicht erfüllt.

Assassin's Creed Mirage ist Ubisofts erfolgreichste Veröffentlichung der letzten Zeit und hat seit seiner Veröffentlichung im letzten Oktober 5 Millionen Verkäufe erzielt.

Haben Sie Prince of Persia: The Lost Crown gespielt?