Bericht: Der nächste Superman-Film könnte eine Weile dauern, da Wonder Woman im Schnellverfahren veröffentlicht wird Erwarten Sie nicht, David Corenswet als Superman in absehbarer Zeit in einem neuen Titelfilm zu sehen, da alle Bemühungen jetzt auf Wonder Woman liegen.

Erst vor einem Monat bestätigte der Chef des DC-Films, James Gunn, dass ein Wonder Woman Film in Arbeit ist. Dies könnte den Verdacht vermuten, dass es Jahre dauern wird, bis es zur Veröffentlichung bereit ist, aber das scheint nicht unbedingt der Fall zu sein. Variety berichtet nun, dass DC und Warner trotz des Erfolgs des Films, der vor einer Woche Premiere feierte, keinen neuen Superman-Film überstürzen werden. Stattdessen entscheiden sie sich jetzt dafür, Wonder Woman zu beschleunigen und zu priorisieren: "Obwohl Warner Bros. Sequel-Optionen für Corenswet und Brosnahan hat, scheint eine Fortsetzungsankündigung nicht unmittelbar bevorzustehen. Stattdessen sagen Quellen, dass das Studio einen Wonder Woman Film im Schnellverfahren dreht. Und das Studio ist begeistert von Matt Reeves' gerade eingereichtem Drehbuchentwurf für die Fortsetzung von 'The Batman'." Gunn hat bestätigt, dass wir David Corenswet als Superman vor der unvermeidlichen Fortsetzung sehen werden, und es wird wahrscheinlich Supergirl sein, der im Juni 2026 Premiere haben wird. Darüber hinaus können wir uns auf Peacemaker: Season 2 und Lanterns freuen, sowie auf einen Horrorfilm, der auf Clayface basiert. Mit anderen Worten, es wird sicherlich auch ohne Superman keinen Mangel an DC-Unterhaltung geben, und vielleicht können wir auf Wonder Woman im Jahr 2027 hoffen, wenn das Projekt im Schnellverfahren vorangetrieben und mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet wird. Wer die Titelheldin nach Gal Gadot spielen wird, steht noch nicht fest, aber James Gunn selbst sagte kürzlich, dass er denkt, dass Adria Arjona eine "großartige" Wahl wäre.