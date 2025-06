James Gunn bestätigt, dass ein neuer Wonder Woman Film in Entwicklung ist

Der PandemiefilmWonder Woman 1984 war der letzte Sargnagel für Gal Gadot und die Amazonenfrau aus Themiscyra, aber die schlechten Kritiken und die Tatsache, dass der Film ein großer finanzieller Misserfolg für DC war, sind nichts, was James Gunn stört.

In einem neuen Interview mit Entertainment Weekly hat der DC-Chef nun bestätigt, dass die Arbeit an einem neuen Wonder Woman Film begonnen hat. Es wird Teil des neuen DC Universe sein und nichts mit der HBO-Serie Paradise Lost zu tun haben, die laut Gunn selbst "ein eigenes Ding" ist.

"Wir arbeiten an Wonder Woman. Es wird gerade geschrieben."

Wie im Fall von Superman wird es ein Neuanfang für Wonder Woman sein, und es kommt nicht in Frage, dass Gadot die Rolle wieder aufnimmt. Gunn betonte auch, dass Diana Prince ein sehr wichtiger Eckpfeiler des neuen Universums ist, das er aufzubauen versucht.

Wen würdest du gerne in der Rolle des nächsten Wonder Woman sehen?