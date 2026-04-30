Bericht behauptet Amazon "Ich weiß nicht, was ich mit James Bond anfangen soll"

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Was genau passiert mit der James-Bond-Reihe? Eine Zeit lang schien es, als würden die Dinge in gutem Tempo voranschreiten, mit einem Regisseur und einem Autor, die für das Projekt entschlossen waren, und das waren zwei ziemlich bekannte Namen: Denis Villeneuve bzw. Steven Knight. Aber da diese kreativen Entscheidungen getroffen wurden, scheint es wirklich nicht mehr so, als hätte der Film wirklich keinen bedeutenden Fortschritt erzielt, was ein neuer Bericht des Telegraph vertieft hat.

Der Bericht behauptet, Amazon habe keinen großen Plan für das Bond-Franchise und ein Autor habe gesagt: "Niemand weiß, was vor sich geht". Dies wird durch das Fehlen eines Drehbuchs von Knight verschärft, das als "noch lange nicht fertig" gilt, während andere wichtige kreative Persönlichkeiten wie Villeneuve scheinbar mehr mit anderen Projekten beschäftigt sind, anstatt das Franchise voranzutreiben.

Es wird sogar direkt erwähnt, dass die Amazon-MGM-Studios-Manager "es leid sind, überhaupt an die Zukunft von 007 zu denken".

Es ist sicherlich kein gutes Bild, das von Bonds Zukunft gezeichnet wird, das nach der Absetzung der langjährigen Produzenten und Stewards Barbara Broccoli und Michael G. Wilson scheinbar ins Chaos geraten ist. Das Schlimmste ist, dass es keine Bewegung gibt, die darauf hindeutet, dass dieser Bericht danebenliegt, denn No Time to Die startete 2021 und in den fünf Jahren seitdem wurde bei Bonds Schicksal kaum Fortschritte gemacht.

Der Bericht enthält außerdem eine kurze Stellungnahme eines Professors von Filmstudios, der behauptet, sie hätten "den Eindruck, sie wüssten nicht, was sie damit anfangen sollen", was das angebliche Premierendatum für das nächste Kapitel 2028 scheinbar äußerst unwahrscheinlich macht.