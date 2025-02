Amazon MGM Studios übernimmt das James-Bond-Franchise

Wir haben ehrlich gesagt viel zu lange darauf gewartet, zu erfahren, wer die Nachfolge von Daniel Craig, der die Rolle nach No Time To Die verlassen hat, als nächster 007 antreten wird. Wir wussten, dass dieser Film das letzte Mal sein würde, dass Craig als James Bond auftreten würde, bevor er überhaupt Premiere hatte, und es ist weit über drei Jahre her, dass er in die Kinos kam, und dennoch tappen wir immer noch im Dunkeln und haben keine Ahnung, wer die Rolle übernehmen wird. Aber vielleicht gibt es dafür einen sehr guten Grund.

Es wurde gerade enthüllt, dass Amazon MGM Studios in Zukunft die kreative Kontrolle über das James-Bond-Franchise übernehmen und Verantwortung übernehmen wird, die früher Barbara Broccoli und Michael G. Wilson gehörte. Dies ist Teil eines Deals, der als "Joint Venture" angesehen wird, aber es sieht definitiv eher so aus, als ob Amazon MGM Studios in Zukunft alles rund um Bond leiten wird, während die ehemaligen Stewards in den Hintergrund treten.

Mike Hopkins, Leiter von Prime Video und Amazon MGM Studios, sagte zu diesem neuen Plan: "Wir sind dem verstorbenen Albert R. Broccoli und Harry Saltzman dankbar, dass sie James Bond in die Kinos auf der ganzen Welt gebracht haben, und Michael G. Wilson und Barbara Broccoli für ihre unnachgiebige Hingabe und ihre Rolle bei der Fortführung des Vermächtnisses des Franchise, das von Legionen von Fans weltweit geschätzt wird. Wir fühlen uns geehrt, dieses wertvolle Erbe fortzuführen, und freuen uns darauf, die nächste Phase des legendären 007 für ein Publikum auf der ganzen Welt einzuläuten."

Amazon erwarb erstmals im Jahr 2022 die Rechte an James Bond, als es MGM erwarb und mit ihm fusionierte, um Amazon MGM Studios zu bilden. Seitdem haben wir gesehen, wie das Bond-Franchise auf Prime Video gelandet ist und sogar eine Reality-TV-Serie entstanden ist.

Auch die ehemaligen Stewards Wilson und Broccoli kommentierten diese Änderung und warum sie zustande gekommen ist.

Wilson begann: "Mit meiner 007-Karriere, die sich über fast sechzig unglaubliche Jahre erstreckt, ziehe ich mich von der Produktion der James-Bond-Filme zurück, um mich auf Kunst und wohltätige Projekte zu konzentrieren. Daher sind Barbara und ich uns einig, dass es für unseren vertrauenswürdigen Partner, Amazon MGM Studios, an der Zeit ist, James Bond in die Zukunft zu führen."

Broccoli fuhr fort: "Mein Leben habe ich der Pflege und dem Ausbau des außergewöhnlichen Vermächtnisses gewidmet, das Michael und mir von unserem Vater, dem Produzenten Cubby Broccoli, hinterlassen wurde. Ich hatte die Ehre, eng mit vier der enorm talentierten Schauspieler zusammenzuarbeiten, die 007 gespielt haben, und mit Tausenden von wunderbaren Künstlern in der Branche. Mit dem Abschluss von No Time To Die und Michaels Rückzug aus den Filmen habe ich das Gefühl, dass es an der Zeit ist, mich auf meine anderen Projekte zu konzentrieren."

Da haben wir es also. Das Ende einer Ära. Nach 27 Filmen ist der neue Steward, der damit beauftragt ist, eines der am längsten laufenden Franchises in der Unterhaltungsbranche zu respektieren und wirklich umzusetzen, Amazon MGM Studios. Vielleicht bedeutet es, dass Craigs Nachfolger jetzt ausgewählt werden kann.

Glaubst du, dass das zum Guten für James Bond ist?