Benn gegen Prograis: Co-Hauptkampf für den Kampf zwischen Fury und Makhmudov angekündigt

Ein neuer Boxkampf wurde als Co-Hauptkampf auf der Tyson Fury gegen Arslanbenk Makhmudov-Karte am 11. April im Tottenham Hotspur Stadium angekündigt, ein Kampf, der weltweit auf Netflix ausgestrahlt wird: Conor Benn wird gegen Regis Prograis antreten.

Benn, ein 29-jähriger Boxer aus London, hält einen Rekord von 24 Siegen, davon 14 durch K.o., und nur eine Niederlage im Weltergewicht, Leichtmittelgewicht und Mittelgewicht und sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als er Eddie Hearns Matchroom Boxing verließ und zu Zuffa wechselte, einer neuen Boxpromotion, die im Juni 2025 gegründet wurde und von UFC-CEO Dana White geleitet wird. der mit dem Kampf im September 2025 zwischen Canelo Álvarez und Terence Crawford begann.

Regis Prograis ist ein 37-jähriger amerikanischer Boxer, der sowohl die WBA- als auch die WBC-Titel im Superleichtgewicht gehalten hat, mit einer Bilanz von 30 Siegen, 24 K.o. und 3 Niederlagen.

Der Kampf zwischen Benn und Prograis wird dem lang erwarteten Kampf zwischen Tyson Fury und Arslanbek Makhmudov vorausgehen, wobei möglicherweise der zukünftige WBO-Schwergewichts-Champion auf dem Spiel steht.