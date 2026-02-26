Benfica-Spieler kritisiert und beleidigt, weil er mit Vinícius gesprochen hat... und Prestianni gefällt es

HQ

Sidny Lopes Cabral, 23-jähriger Rechtsverteidiger bei Benfica, wurde von den Fans kritisiert, nachdem er Vinícius Jr. nach dem Spiel Real Madrid gegen Benfica am Mittwoch, das Madrid mit 2:1 gewann und sich für das Achtelfinale der Champions League qualifizierte, offenbar gebeten hatte, das Trikot zu tauschen. Die Kameras hielten den Moment fest, in dem der Benfica-Spieler Vinícius etwas fragt und sich den Mund zuhält. Dann zeigt Vinícius scheinbar auf die Garderobe.

Kommentare von Benfica-Fans kritisieren diesen Moment, und sogar ein Beitrag von portalbenfiquista, einem Fan-Account auf Instagram, widmete dem Moment einen ganzen Beitrag: "Wir haben uns alle wegen dieses weinende, lügenden Babys umgebracht, und das Spiel ist kaum vorbei, das Erste, was du tust, ist, nach seinem Trikot zu fragen."

Die meisten Kommentare zu diesem Beitrag sind ziemlich aggressiv und sagen: "Er sollte sich nicht die Mühe machen, zurückzukommen, er sollte in Madrid bleiben", "Raus aus Benfica, geh weg" oder "Bleib in Madrid, weil du dieses Heulsuse-Hemd so sehr willst!"

Und während Gianluca Prestianni, der Spieler, der Vinícius letzte Woche angeblich beleidigt und als Affe bezeichnet hat und einer hohen Sanktion von der UEFA gegenübersteht, keinen Kommentar zu dem Beitrag abgab, wurde Prestianni dabei erwischt, wie er dem Beitrag, in dem er seinen Mitspieler kritisierte, ein "Gefällt mir" gab.