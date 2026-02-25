Die UEFA weist Benficas Berufung zurück und Prestianni wird heute Abend nicht gegen Real Madrid spielen

HQ

Die UEFA hat Benficas Appell abgelehnt, ihren Spieler Gianluca Prestianni heute Abend im Champions-League-Spiel im Bernabéu gegen Real Madrid spielen zu lassen. "Die von SL Benfica eingereichte Berufung wird abgewiesen. Folglich wird die Entscheidung des UEFA-Kontroll-, Ethik- und Disziplinargremiums vom 23. Februar 2026 bestätigt. Herr Gianluca Prestianni bleibt für das nächste UEFA-Klubspiel, für das er sonst spielberechtigt wäre, vorläufig suspendiert."

Die UEFA bestätigt ihre Entscheidung, Prestianni um ein Match zu sanktionieren, während die Untersuchung seiner angeblichen rassistischen Beleidigung gegenüber Vinícius Jr. weiterhin läuft. Wenn Benfica heute Abend Real Madrid ausschaltet, darf Prestianni nächsten Monat in der Runde der letzten 16 spielen, sofern das endgültige Urteil nicht anders entscheidet: Er könnte bis zu zehn Spiele spielen, wenn er schuldig befunden wird, auch wenn es möglicherweise nicht genügend Beweise gibt.

Obwohl die vorübergehende Sperre für Prestianni am Montag bekannt gegeben wurde, nahm Benfica den Spieler bei der Reise nach Madrid auf und trainierte am Dienstag wie gewohnt, obwohl sie wussten, dass es kaum Hoffnungen auf sein Spiel gab. Nun ist bestätigt, dass Prestianni nicht spielen wird, sodass es kein Wiedersehen mit Vinícius und anderen Madrider Spielern geben wird.