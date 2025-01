Bayer Leverkusen plant mehrere Wechsel bis zum Ende des Transfermarktes

HQ

Bayer Leverkusen, letztes Jahr der Durchbruch, als sie eine Saison ohne Niederlage fast beendeten und damit eine elfjährige Siegesserie von Bayern München in der Bundesliga beendeten, ist auch in diesem Jahr stark unterwegs, braucht aber Verstärkung, wenn Xabi Alonso gegen die Bayern, die in diesem Jahr sechs Punkte Vorsprung haben, bestehen und die Champions League anstreben will.

Deshalb wird erwartet, dass der deutsche Klub in der letzten Woche des Wintertransfermarktes einige Neuverpflichtungen vornehmen wird. Einer von ihnen, wie Fabrizio Romano am Sonntag berichtete, wird voraussichtlich Mario Hermoso sein, spanischer Verteidiger, früher bei Atlético de Madrid und jetzt bei AS Roma, der auf Leihbasis gehen könnte.

Aber er sollte nicht der Einzige sein. Zu den weiteren Gerüchten, die nach Leverkusen wechseln sollen, gehört der 27-jährige Argentinier Emiliano Buendía, der ebenfalls von Aston Villa zu Bayer wechseln könnte. und Mikayil Faye, ehemaliger Spieler des FC Barcelona, der derzeit bei Rennes spielt.

Auf der anderen Seite berichtet Romano auch, dass Bayer Leverkusen in Gesprächen mit dem saudischen Team Al Nassr (dem mit Cristiano Ronaldo) ist, um den nigerianischen Stürmer Victor Boniface zu verpflichten. Laut Relevo besteht die Strategie von Bayer Leverkusen darin, junge und vielversprechende Spieler zu verpflichten, um sich bei Bayer zu entwickeln, und sie dann einige Jahre später zu verkaufen, wenn ihr Marktwert gestiegen ist. Der Verkauf von Bonifatius (der kürzlich verletzt ausfiel) kommt in diese Strategie hinein.