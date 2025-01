Barcelonas Linksverteidiger Alejandro Balde prangert rassistische Beleidigungen in Getafe an

HQ

Alejandro Balde, junger Linksverteidiger des FC Barcelona, gab zu, dass er beim 1:1-Spiel gegen Getafe im Kolosseum, dem logalen Getafe-Stadion, einer Stadt südlich von Madrid, rassistisch beleidigt wurde. Im Gespräch mit der Presse nach dem Spiel verriet er, was passiert ist: "Ich habe eine Reihe von rassistischen Beleidigungen erhalten - und das sollte ich sagen. Das ist etwas, was nicht immer noch passieren sollte. Es war in der ersten Halbzeit, und am Ende der Halbzeit habe ich es dem Schiedsrichter gesagt und das Protokoll wurde aktiviert."

Das antirassistische Protokoll in LaLiga besteht darin, über Lautsprecher zu warnen und alle rassistischen Beleidigungen zu unterlassen, wenn die zweite Halbzeit beginnt. Das Spiel wurde nicht unterbrochen, aber in der Vergangenheit wurden Spiele aufgrund dieser Art von Verhalten unterbrochen.

Getafe soll ermitteln, um den Urheber der Beleidigungen zu finden. Das Spiel endete 1:1: Getafe ist eine Festung gegen Barcelona, wo der katalanische Klub in den letzten fünf Spielen nicht gewonnen hat. Es ist auch das vierte Spiel in Folge für Barcelona, das in LaLiga nicht gewonnen wurde, und liegt fünf Punkte hinter Spitzenreiter Atlético de Madrid, das gestern ebenfalls gegen den Nachbarn Leganés verlor, direkt neben Getafe.