Rassistische Beleidigungen stoppen Fußball-Freundschaftsspiel zwischen YouTubern in Spanien

Rassismus ist eine Geißel im Fußball, und das nicht nur im Profibereich. Am 12. Oktober, während des fünften "Partidazo de YouTubers", einem Freundschaftsspiel zwischen spanischen und französischen YouTubern in Madrid, führten rassistische Beleidigungen fast zur Absage des Spiels mitten im Spiel.

In der zweiten Spielhälfte wandte sich ein französischer Spieler empört direkt an die Zuschauer. Ein Zuschauer hatte Affengesten gemacht, um den Spieler zu verspotten. Andere französische Spieler schlossen sich den Protesten an und sagten den Schiedsrichtern, dass es sich nicht um einen Einzelfall gehandelt habe, und verließen das Spielfeld.

Einer der spanischen Spieler, Koko, wurde ebenfalls gesehen, wie er aufgrund der Situation weinte. Das Spiel wurde für eine Viertelstunde unterbrochen, aber später fortgesetzt, als die Kapitäne jeder Mannschaft und der Schiedsrichter sprachen und sich darauf einigten, das Spiel zu beenden.

Der Täter der Beleidigungen wurde gefunden und des Landes verwiesen, und die Organisatoren baten durch die Redner um Respekt. Das Spiel wurde fortgesetzt und endete mit einem 2:0-Sieg durch Tore des beliebten YouTubers Robledo y DJMariio vom Elfmeterpunkt.

Dies ist das zweite Mal in diesem Stadion, dass so etwas in diesem Monat in diesem Stadion passiert

Da derzeit alle großen Ligen aufgrund der Nations League unterbrochen wurden, fand das Spiel im Atlético de Madrid Riyadh Air Metropolitano statt, das Tausende von Zuschauern anzog.

Selbst unter anderen Umständen geschah etwas Ähnliches auf diesem Feld zwei Wochen zuvor, in einem Spiel zwischen Atlético und Real Madrid, das für eine Viertelstunde unterbrochen wurde, weil Ultras Gegenstände auf Real Madrid Torhüter Thibaut Courtois geworfen hatten. Atlético de Madrid ist einer der wenigen Vereine Spaniens, der Ultras noch in seinem Stadion zulässt.