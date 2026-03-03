Barcelona versucht heute Abend ein verzweifeltes Comeback gegen Atlético de Madrid: von 4:0 zu...

HQ

FC Barcelona steht einem der härtesten Duelle der letzten Zeit gegenüber, einem Rückspiel des Copa-del-Rey-Halbfinales gegen Atlético de Madrid im Camp Nou... mit dem Spielstand bereits 0:4 Rückstand, nach einer Klatsche im Metropolitano vor zwei Wochen.

Barça muss mindestens vier Tore erzielen, um eine Verlängerung zu erzwingen. Ihre jüngsten Siege in der LaLiga, darunter Lamine Yamals kürzlicher Hattrick gegen Villarreal am Samstag, nähren ihre Hoffnungen, doch die eigentliche Herausforderung besteht darin, so offensiv gegen Atleti zu spielen und dabei ein weiteres Gegentor zu vermeiden. Allerdings müssen sie auf Robert Lewandowski verzichten, der im heutigen Duell fehlt.

Atlético de Madrid ist zwar nicht immer das solideste Defensivteam, verfügt aber über eine beeindruckende Stürmeraufstellung wie Alexander Sorloth, Giuliano Simeone, Julián Álvarez und Antoine Griezmann – vielleicht in einem seiner letzten Spiele bei Atleti, falls die Gerüchte über einen Verkauf an Orlando in der MLS stimmen.

Das Rückspiel des Copa-del-Rey-Halbfinales zwischen Barcelona und Atlético de Madrid findet heute Abend, Dienstag, den 3. März, um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 GMT statt. Das andere Halbfinale findet morgen zwischen Real Sociedad und Athletic Club statt, wobei Real Sociedad mit einem Gesamtergebnis führt.

Glaubst du, Barcelona hat eine Chance, nach vier Toren Rückstand zurückzukommen? Um das Duell noch spannender zu machen, ist es möglich, dass Atleti und Barcelona im April im Champions-League-Viertelfinale erneut aufeinandertreffen, falls sie ihre Achtelfinals der Champions League bestehen.