Barcelona-Spieler üben Selbstkritik nach besorgniserregendem Ergebnis gegen Brügge: "Schwach im Konter"

Der FC Barcelona erlitt in der Champions League einen weiteren Fehltritt, spielte 3:3 gegen Club Brügge und lag immer hinter dem belgischen Klub, der trotz nur 23 % Ballbesitz viele gefährliche Chancen herausspielte, und nur eine umstrittene VAR-Entscheidung verhinderte den Sieg von Brügge. Barça hat es seit dem 25. September nicht mehr geschafft, als Gast zu gewinnen.

Trotz der beiden Tore von Lamine Yamal üben die Spieler Selbstkritik daran, wie ein theoretisch schwächerer Rivale mit einer besonders schwachen Abwehr so viel Schaden anrichten konnte. "Wir verlieren den Ball in schwierigen Bereichen und das kommt dem Gegner zugute, das sind Dinge, die wir minimieren müssen", sagte Eric García (via Marca). "Club Brügge hat bei Kontern für Gefahr gesorgt, das müssen wir verbessern. Wir haben reagiert, aber wenn man immer einem Rückstand hinterherläuft und man selbst ein Tor schießt und der Gegner auch, dann ist man aufgeschmissen..."

Frenkie de Jong meinte auch, dass sie "schwach im Konter sind, aufgrund der Deckung, des Drucks, der Positionierung... Wir müssen die Dinge anpassen, das sind Aspekte, an denen wir arbeiten, aber das übertragen wir nicht immer auf den Platz. Es ist ein Spiel, das wir gewinnen mussten, aber wir müssen es besser machen. Wenn man drei Tore kassiert, ist es sehr schwer zu gewinnen.

Laut Statistik hat Barça in 15 offiziellen Spielen 20 Gegentore kassiert, der zweitschlechteste Wert seit 2015/16. In diesem Jahr gewannen sie die LaLiga, aber Flick kann sich nicht entspannen, da sie in der Liga fünf Punkte hinter Real Madrid liegen und in der Champions League nicht unter den Top 8 sind... mit einem gefährlichen Besuch in Stamford Brige in zwei Wochen gegen Chelsea.