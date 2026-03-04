Barcelona kam nah dran, aber ein 3:0 reichte nicht aus, Atleti kehrt ins Copa-del-Rey-Finale zurück

HQ

Barcelona kam einem unmöglichen Comeback gegen Atlético de Madrid sehr nahe, doch sie verfehlten ein Tor, besiegten Atlético de Madrid mit 0:3, verloren aber nach dem Spiel im letzten Monat mit 4:3 in der Gesamtwertung. Trainer Hansi Flick sagte, er sei enttäuscht, aber stolz auf die Leistung des Teams.

"Alle waren erschöpft, weil sie alles auf dem Spielfeld gelassen haben. Sie gaben mehr als 100%. Die Fans sind mit diesem Spiel zufrieden, vielleicht auch etwas enttäuscht, aber das ist normal. Jeder hat mit ganzem Herzen für diesen Verein gespielt, und es ist fantastisch zu sehen."

Die drei Tore waren ein Elfmeter von Raphinha und ein Doppelpack von Marc Bernal, sein viertes Tor in den letzten fünf Spielen, kurz nachdem er nach einer Kreuzbandverletzung, die ihn über ein Jahr aus dem Spielfeld gehalten hatte, zurückgekehrt war.

Atleti erlitt die Angriffe von Barcelona, das 70 % des Ballbesitzes hatte, und kassierte mehr Gegentore, als Simeone erwartet hatte, aber am Ende qualifizierten sie sich für ihr erstes Copa-del-Rey-Finale seit 2013. Ihr Rivale wird heute Abend im baskischen Derby zwischen Real Sociedad und Athletic Club entschieden, und das Finale findet am 19. April statt.