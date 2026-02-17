Barcelona beschwert sich über ein Foul an Koundé kurz vor Gironas Tor: "Ihr habt das alle gesehen", sagt Hansi Flick

HQ

Barcelona wurde am Montag in der LaLiga in der LaLiga mit 1:2 besiegt, verlor die Führung des Wettbewerbs an Real Madrid, und Barça-Trainer Hansi Flick wollte keine Ausreden und sagte, sie hätten wirklich schlecht gespielt, insbesondere "in der zweiten Halbzeit haben wir wirklich schlecht gespielt, defensiv waren wir schlecht", und gab zu, dass sie schlecht gelaunt sind. da es ihre zweite Niederlage in Folge ist, nach einer 0:4-Klatsche gegen Atlético de Madrid in der Copa del Rey.

Flick beschwerte sich jedoch über die Schiedsrichter, insbesondere über eine Aktion, die hätte bedeuten können, dass Gironas zweites Tor aberkannt wurde, doch der VAR griff nicht in die Feldentscheidung des Schiedsrichters ein. Es geschah in der 87. Minute, Sekunden hinter Fran Beltráns Tor, als Echeverri auf Jules Koundé tritt.

"Ich will nicht darüber reden; alle haben gesehen, was beim zweiten Tor passiert ist. Ihr habt alle dieses Stück gesehen. War es ein Foul oder nicht? Ja? Vielen Dank, du musst nicht mehr sagen", sagte Flick.

Am Wochenende sandte der Verein eine öffentliche Pressemitteilung an den spanischen Fußballverband und das Schiedsrichterkomitee, in der er sich über "die Existenz unterschiedlicher Entscheidungen bezüglich identischer Maßnahmen, insbesondere bezüglich disziplinarischer Sanktionen" beschwerte, und erklärte, es habe "wiederholte, offensichtliche Schiedsrichterfehler während der gesamten Saison gegeben, viele davon entscheidend und dem Verein nachteiligen".