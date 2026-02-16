Barcelona wird von Girona überrascht, verliert die LaLiga-Führung

HQ

FC Barcelona wurde in der LaLiga von Girona mit 2:1 besiegt und verlor die Führung in der LaLiga, wobei er die 24. Runde mit zwei Punkten Rückstand auf Real Madrid beendete. Barcelona hat nun zwei Niederlagen in Folge hingenommen, nach dem 0:4-Kantersieg gegen Atlético de Madrid in der Copa del Rey.

Girona, ein Mittelfeldteam in der LaLiga (derzeit 12. Platz, aber vor einigen Monaten kurz vor dem Abstieg), überraschte das noch berührte Barcelona mit einer wirklich soliden Leistung, bei der sie neun Schüsse aufs Tor schossen, während Barça vier Schüsse aufs Tor hatten. Lamine Yamal vergab am Ende der ersten Halbzeit einen Elfmeter, und trotz Pau Cubarsís erstes Liga-Tor antwortete Girona schnell mit einer Reihe von Angriffen, die meisten von García abgewehrt wurden.

Thomas Lemar erzielte nur drei Minuten nach Cubarsís Tor, und Fran Beltrán legte in der 86. Minute ein letztes Tor nach, das von den Barça-Spielern wegen eines möglichen Fouls an Jules Koundé zuvor protestiert wurde. Eine Aktion, die sicherlich Barcelonas Proteste gegen die Schiedsrichter in Spanien anheizen wird...

Wie läuft das Rennen zwischen Barcelona und Madrid in der LaLiga?

Da Real Madrid am vergangenen Samstag eine Siegesserie von acht Siegen in der LaLiga mit einem 4:1 gegen Real Sociedad ausbaute (darunter Xabi Alonsos letzte drei Ligaspiele und Arbeloas erste fünf Ligaspiele), bleibt das Rennen um den Meistertitel offen und wechselt die Seite: Nach der Niederlage am Montag gegen Girona und der Niederlage im Januar gegen Real Sociedad fällt Barcelona mit 58 Punkten auf den zweiten Platz ab, und Madrid bleibt mit 60 Punkten an der Spitze. Weit dahinter liegen Villarreal und Atlético de Madrid mit 45 Punkten.