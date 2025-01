Barcelona, Atleti und Real Madrid bestreiten diese Woche ihr Achtelfinale im spanischen Pokal

HQ

Copa del Rey, der nationale Wettbewerb in Spanien, bei dem sich Top-Klubs mit Drittligisten messen können (und manchmal überraschen), ist diese Woche Gastgeber der Achtelfinalspiele. Und wie erwartet kommen die meisten der 16 verbleibenden Mannschaften aus der ersten Liga.

Dazu gehören Atlético de Madrid, der FC Barcelona und Real Madrid, die heute und morgen ihre Spiele austragen werden. Das Achtelfinale startete gestern mit einem 2:0-Sieg von Valencia gegen Ourense, einen Drittligisten.

Heute, Mittwoch, 15. Januar, findet in Elche (einer der Top-Mannschaften der zweiten Liga) ein Spiel gegen Atlético de Madrid statt. Es wird erwartet, dass Atleti gewinnen und seine bisher beste Siegesbilanz in der Geschichte des Vereins auf 15 ausbauen wird (was es ihnen ermöglichte, Madrid und Barcelona zu überholen und den ersten Platz in LaLiga zu erobern).

Barcelona spielt heute Abend auch gegen Betis, eine Mannschaft aus Sevilla und dreimaliger Gewinner der <social>Copa del Rey</social>, das letzte Mal im Jahr 2022. Barcelona ist mit Abstand die Mannschaft, die mehr Copas gewonnen hat, 31, die letzte im Jahr 2021.

Der aktuelle Meister Athletic Bilbao (die zweite Mannschaft mit mehr Copas, 20, aber die meisten von ihnen in den 1910er und 20er Jahren - die letzten beiden Siege waren 2024 und 1984) spielt morgen Donnerstag gegen den Liga-Klub Osasuna.

Real Madrid wird morgen Abend im Bernabéu gegen einen weiteren Erstligisten, Celta de Vigo, spielen, in der Hoffnung, die schmerzhafte 2:5-Niederlage am vergangenen Sonntag im Supercup zu vergessen.

Alle Achtelfinalspiele in der Copa del Rey