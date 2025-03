Barça verlor mit 0:2 gegen Atlético und schlug sie nach 20 Minuten

HQ

Letzte Woche war eine wirklich schreckliche Woche für Atlético de Madrid, das zwei unglaublich grausame Niederlagen einstecken musste: zuerst gegen Real Madrid, bei dem ein umstrittener Elfmeter aberkannt wurde, wodurch sie aus der Champions League ausschieden. Und dann, gegen den FC Barcelona, einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielte und am Ende eine Niederlage kassierte. Und das alles im Metropolitano-Stadion in Madrid.

Am Sonntagabend schien Atlético de Madrid bereit zu sein, den Sieg gegen Barcelona im vergangenen Dezember in LaLiga zu wiederholen: In der 70. Minute stand es durch Tore von Julián Álvarez und Alexander Sorloth mit 2:0. Doch nur zwei Minuten später schlug Barças Top-Torjäger Lewandowski zurück, die erste von 20 Minuten mit zwei Toren von Ferran Torres und einem weiteren von Lamine Yamal, dem MVP des Spiels.

Der Sieg bedeutet einen schweren Schlag für Atletis Chancen auf den Gewinn der Liga, nachdem sie zwei Niederlagen in Folge mit 56 Punkten erlitten haben, und auch ein großer Schritt nach vorne für Barcelona, das mit 60 Punkten gleichauf mit Real Madrid liegt, aber ein Spiel verschoben hat, was einen größeren Abstand bedeuten könnte. Matchematisch hat auch Atleti noch Chancen auf den Sieg, aber es würde eine seltene Pechsträhne für Barcelona brauchen, die normalerweise nicht scheitert: Sie sind auch 2025 noch ungeschlagen.