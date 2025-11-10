Australische Burgerkette muss nach den Podiumsplätzen von Oscar Piastri ihre Aktion mit kostenlosen Burgern aktualisieren

HQ

Der jüngste Niedergang von Oscar Piastri in der Formel 1 hat dazu geführt, dass die australische Burgerkette Grill'd eine Aktion geändert hat, die kostenlose Bonus-Burger am Tag nach Piastri auf dem Podium in der Formel 1 versprach. Jetzt wird die Kette jeden Montag nach den Oscar-Rennen einen kostenlosen Burger anbieten, unabhängig vom Ergebnis, wie Motorsport entdeckt hat.

Piastri hatte einen spektakulären Start in die Saison, mit Siegen oder Podestplätzen an fast jedem Grand-Prix-Wochenende. Seit letztem Sommer ist sein Niveau jedoch gesunken, so dass er nach der Angebotswerbung kein Podium mehr erreichte, was die Restaurantkette dazu zwang, die Regeln zu aktualisieren.

Das bedeutet, dass Burger-Liebhaber in Australien die Möglichkeit haben, den Piastriburger (ein Premium-Wagyu-Rindfleisch-Patty auf einem Holzkohlebrötchen mit aufgeladener OP-Chipotle-Mayo, knusprigem Speck, gereiftem Cheddar, geriebener Karotte, Salat und spanischen Zwiebeln, serviert in einer limitierten Auflage) am Montag, den 24. November, den 1. Dezember und den 8. Dezember, nach dem Grand Prix von Las Vegas kostenlos zu essen. Katar und Abu Dhabi.

Piastris letzter Podestplatz fand am 7. September statt. Seitdem kam er in Aserbaidschan nicht ins Ziel, wurde Vierter in Singapur, Fünfter in Austin, Mexiko und Brasilien, was dazu führte, dass er in der Fahrerwertung die Plätze mit seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris tauschte. Er liegt nun 24 Punkte hinter Lando Norris, während er vor nicht allzu langer Zeit noch 34 Punkte Vorsprung hatte.