Auslosungen der Europa League und Conference League: Zeit, wie man sie sieht und alle Ziehungstöpfe
Die Auslosung für die UEFA Europa League und die Conference League findet am Freitagmorgen statt.
Die UEFA feiert in diesem Jahr gleichzeitig die Auslosung der Europa League und der Conference League. Einen Tag nach der Auslosung der Champions League findet in Monaco die Auslosung statt, bei der die Rivalen der Mannschaften in den beiden UEFA-Klubwettbewerben ermittelt werden.
Die Play-offs endeten am Donnerstag, so dass wir die vollständige Liste der Europa League und Conference League kennen. Danach hat die UEFA die Töpfe festgelegt, die für die Auslosung verwendet werden, was einige Unterschiede aufweisen wird. Das Gute ist, dass Sie es live sehen können.
Die Auslosungen der Europa League und der Conference League finden um 13:00 Uhr MEZ, 12:00 Uhr BST statt. Zuerst die Europa League und direkt danach die Conference League. Sie können es auf der offiziellen Website der UEFA verfolgen.
Im Gegensatz zu früheren Auslosungen wird es komplett digital sein: Nach der Auswahl einer Mannschaft wählt eine Software alle Rivalen für die Ligaphase aus, mit der Hauptregel, dass es vier Heimspiele, vier Auswärtsspiele (oder drei/drei in der Conference League) und niemals mit Mannschaften aus demselben Land geben muss, um Abwechslung zu gewährleisten.
In Wirklichkeit wird der gesamte Tisch nach nur wenigen Sekunden nach einem Knopfdruck entschieden, aber die Paarungen (die jeweils zu Hause oder auswärts spielen) werden nach und nach freigegeben, um die Spannung aufrechtzuerhalten... Die Reihenfolge und die Termine für die Spiele (der Kalender) werden am Sonntag, den 31. August, veröffentlicht.
Auslosungstöpfe der Europa League:
Jedes Team spielt gegen zwei Rivalen aus jedem Topf, insgesamt acht während der Ligaphase der Europa League.
Topf 1
- Roma
- Porto
- Rangers
- Feyenoord
- Lille
- NK Dinamo
- Real Betis
- Salzburg
- Aston Villa
Topf 2
- Fenerbahçe
- Braga
- Crvena Zvezda
- Lyon
- PAOK
- Viktoria Pilsen
- Ferencváros
- Keltisch
- Maccabi Tel Aviv
Topf 3
- Jungen
- Basel
- Midtjylland
- Freiburg
- Ludogorets
- Nottingham Forest
- Sturm Graz
- FCSB (FCSB)
- Nett
Topf 4
- Bologna
- Kelta
- Stuttgart
- Panathinaikos
- Malmö
- Los geht's, Eagles
- Utrecht
- Genk
- Brann
Auslosungstöpfe der Conference League
Jede Mannschaft bestreitet ein Spiel aus jedem Topf, insgesamt sechs während der Ligaphase der Europa League.
Topf 1
- Fiorentina
- AZ Alkmaar
- Schachtar Donezk
- Slovan Bratislava
- SK Schnellbahn
- Legia Warszawa
Topf 2
- Sparta Prag
- Dynamo Kiew
- Kristallpalast
- Lech Poznań
- Rayo Vallecano
- Shamrock Rovers
Topf 3
- Omonoia
- Mainz
- Straßburg
- Jagiellonia Białystok
- Celje
- Rijeka
Topf 4
- Zrinjski
- Lincoln Rote Kobolde
- KuPS Kuopio
- AEK Athen
- Aberdeen
- Drita
Topf 5
- Breiðablik
- Sigma Olomouc
- Samsunspor
- Raków
- AEK Larnaca
- Shkëndija
Topf 6
- Häcken
- Lausanne-Sport
- Universitatea Craiova
- Hamrun Spartaner
- Noach
- Shelbourne