Auslosungen der Europa League und Conference League: Zeit, wie man sie sieht und alle Ziehungstöpfe

HQ

Die UEFA feiert in diesem Jahr gleichzeitig die Auslosung der Europa League und der Conference League. Einen Tag nach der Auslosung der Champions League findet in Monaco die Auslosung statt, bei der die Rivalen der Mannschaften in den beiden UEFA-Klubwettbewerben ermittelt werden.

Die Play-offs endeten am Donnerstag, so dass wir die vollständige Liste der Europa League und Conference League kennen. Danach hat die UEFA die Töpfe festgelegt, die für die Auslosung verwendet werden, was einige Unterschiede aufweisen wird. Das Gute ist, dass Sie es live sehen können.

Die Auslosungen der Europa League und der Conference League finden um 13:00 Uhr MEZ, 12:00 Uhr BST statt. Zuerst die Europa League und direkt danach die Conference League. Sie können es auf der offiziellen Website der UEFA verfolgen.

Im Gegensatz zu früheren Auslosungen wird es komplett digital sein: Nach der Auswahl einer Mannschaft wählt eine Software alle Rivalen für die Ligaphase aus, mit der Hauptregel, dass es vier Heimspiele, vier Auswärtsspiele (oder drei/drei in der Conference League) und niemals mit Mannschaften aus demselben Land geben muss, um Abwechslung zu gewährleisten.

In Wirklichkeit wird der gesamte Tisch nach nur wenigen Sekunden nach einem Knopfdruck entschieden, aber die Paarungen (die jeweils zu Hause oder auswärts spielen) werden nach und nach freigegeben, um die Spannung aufrechtzuerhalten... Die Reihenfolge und die Termine für die Spiele (der Kalender) werden am Sonntag, den 31. August, veröffentlicht.

Auslosungstöpfe der Europa League:

Jedes Team spielt gegen zwei Rivalen aus jedem Topf, insgesamt acht während der Ligaphase der Europa League.

Topf 1



Roma



Porto



Rangers



Feyenoord



Lille



NK Dinamo



Real Betis



Salzburg



Aston Villa



Topf 2



Fenerbahçe



Braga



Crvena Zvezda



Lyon



PAOK



Viktoria Pilsen



Ferencváros



Keltisch



Maccabi Tel Aviv



Topf 3



Jungen



Basel



Midtjylland



Freiburg



Ludogorets



Nottingham Forest



Sturm Graz



FCSB (FCSB)



Nett



Topf 4



Bologna



Kelta



Stuttgart



Panathinaikos



Malmö



Los geht's, Eagles



Utrecht



Genk



Brann



Auslosungstöpfe der Conference League

Jede Mannschaft bestreitet ein Spiel aus jedem Topf, insgesamt sechs während der Ligaphase der Europa League.

Topf 1



Fiorentina



AZ Alkmaar



Schachtar Donezk



Slovan Bratislava



SK Schnellbahn



Legia Warszawa



Topf 2



Sparta Prag



Dynamo Kiew



Kristallpalast



Lech Poznań



Rayo Vallecano



Shamrock Rovers



Topf 3



Omonoia



Mainz



Straßburg



Jagiellonia Białystok



Celje



Rijeka



Topf 4



Zrinjski



Lincoln Rote Kobolde



KuPS Kuopio



AEK Athen



Aberdeen



Drita



Topf 5



Breiðablik



Sigma Olomouc



Samsunspor



Raków



AEK Larnaca



Shkëndija



Topf 6



Häcken



Lausanne-Sport



Universitatea Craiova



Hamrun Spartaner



Noach



Shelbourne

