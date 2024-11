Auslosung im Londoner Derby lässt Arsenal und Chelsea nahezu keine Chancen, die Premier League zu gewinnen

HQ

Chelsea und Arsenal teilten sich am vergangenen Sonntag die Punkte, 1:1 aus dem Londoner Derby, wovon vor allem Liverpool profitiert, das mit 28 Punkten an der Spitze der Tabelle steht. Manchester City hat nach zwei Niederlagen in Folge 23 Punkte.

Dahinter liegen vier Mannschaften mit 19 Punkten (Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest, Brighton) und drei Mannschaften mit 18 Punkten (Fulham, Newcastle, Aston Villa). Ein enttäuschender Saisonstart, vor allem für Arsenal, das in den letzten zwei Jahren Zweiter in der Premier League wurde.

Ist das das Ende der Premier League für Arsenal und Chelsea?

Laut dem Datenanalysten Opta, wie in BBC Sport zu lesen ist, hat Arsenal nur eine Chance von 3,5 %, die Premier League zu gewinnen. Chelsea hat kaum eine Chance von 0,2 Prozent.

Neun Punkte sind noch zu erreichen, und wie der ehemalige Arsenal-Stürmer Theo Walcott bei der BBC sagte: "Liverpool wird irgendwann straucheln und Verletzungsprobleme haben, wie jedes andere Team auch."

Liverpool ist in der Premier League und Champions League stark (das einzige Team, das bisher alle Spiele gewonnen hat, sie empfangen Ende des Monats Real Madrid ) und Manchester City hat einige schwere Verletzungen zu beklagen (darunter Rodri Hernández, dessen Bedeutung für diejenigen, die seinen Ballon d'Or-Gewinn in Frage stellen, jetzt klar ist).