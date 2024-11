Real Madrid feiert einen bittersüßen Sieg: Vini Jr. glänzt, aber Militão bricht zusammen

HQ

Real Madrid hat seine Pechsträhne mit zwei Niederlagen in Folge im Santiago Bernabéu durchbrochen. Madrid erzielte vier Tore gegen Osasuna, den fünften Platz in der Liga (die einzige Mannschaft, die in dieser Saison den FC Barcelona besiegen konnte), mit einem weiteren Hattrick von Vinícius Júnior.

Ancelottis Mannschaft geht mit einem halben Lächeln in die Länderspielpause. Das Endergebnis war gut, die Teamleistung war gut, aber nicht alle Nachrichten sind gut. In der ersten Halbzeit wechselte sich Real Madrid mit Verletzungen und Toren ab. Rodrygo und Lucas Vázquez erlitten Muskelverletzungen, und es ist unklar, wie viele Wochen sie ausfallen werden (zum Glück findet das nächste Spiel von Real Madrid in zwei Wochen statt).

Doch Eder Militão, der bereits in der letzten Saison verletzungsbedingt den größten Teil der Saison verpasst hatte, ging schon sehr früh im Spiel in Schreie und Tränen aus. Bei ihm wurde ein vollständiger Riss des vorderen Kreuzbandes mit Schädigung beider Menisken im rechten Bein diagnostiziert. Er wurde durch Eigengewächs Raúl Asencio ersetzt, der bei seinem Debüt Bellingham zum zweiten Tor vorbereitete.

Real Madrid ist verpflichtet, jetzt auf dem Wintermarkt zu kaufen

"Drei Verletzungen in der ersten Halbzeit sind schon ungewöhnlich", sagte Ancelotti in der Pressekonferenz. Der anspruchsvolle Spielplan erlaubt es den Spielern nicht, sich auszuruhen und frisch zu sein. Das Verletzungsrisiko ist höher. Es ist eine allgemeine Sache, nicht nur für uns."

Einen Monat nach Carvajal verliert Madrid einen weiteren wichtigen Defensivspieler: Es ist nun so gut wie sicher, dass der Klub den Wintermarkt nutzen wird, um seinen Kader zu verstärken. Sergio Ramos, der im Moment arbeitslos ist, wird bereits von einigen Fans angesprochen...