Auslosung der Herren-Rugby-Weltmeisterschaft: Alle Gruppen für die Weltmeisterschaft 2027 bekannt gegeben

Die Auslosung für die Herren-Rugby-Weltmeisterschaft 2027 fand am Mittwochmorgen in Sydney statt, zwei Jahre vor dem Turnier, das zwischen dem 1. Oktober und dem 13. November 2027 in Australien stattfinden wird. Ein größeres Turnier mit 24 Teams, aufgeteilt in sechs Gruppen zu je vier Teams. Mehr Teams als je zuvor, aber die gleiche Anzahl an Spielen (7 Spiele für die beiden Teams, die das Finale erreichten) und mit mindestens 5 Tagen Ruhe zwischen den Spielen.

Diese Gruppen wurden bereits in der Auslosung am Mittwoch bekannt gegeben. Dies wird die erste Herren-Rugby-Weltmeisterschaft für Spanien (weltweit auf Platz 15) seit 1999 sein und zugleich die erste Rugby-Weltmeisterschaft, die als Herren-Rugby-Weltmeisterschaft bezeichnet wird, eine kürzliche Änderung zur Förderung der Geschlechterparität.

Gruppen der Herren-Weltmeisterschaft 2027

Pool A



Neuseeland



Australien



Chile



Hongkong



Pool B



Südafrika



Italien



Georgien



Rumänien



Pool C



Argentinien



Fidschi



Spanien



Kanada



Pool D



Irland



Schottland



Uruguay



Portugal



Pool E



Frankreich



Japan



USA



Samoa



Pool F



England



Wales



Tonga



Zimbabwe



Südafrika gewann den Titel in der letzten Ausgabe 2023 und ist seit Einführung des Turniers 1987 weiterhin das Land mit vier Titeln. Werden Sie die Herren-Weltmeisterschaft im Rugby 2027 verfolgen?