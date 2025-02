Spanische Rugby-Nationalmannschaft sichert sich nach früheren Disqualifikationen die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027

HQ

Die spanische Rugby-Nationalmannschaft feiert ihre erste Qualifikation für die Rugby-Weltmeisterschaft seit 1999. Die Löwen, wie das Team in Spanien im Volksmund genannt wird, sicherten sich am Sonntag, den 9. Februar, mit einem 43:13-Sieg gegen die Schweiz im Rahmen der Rugby-Europameisterschaft 2025 ihren Platz.

Obwohl Rugby nicht zu den beliebtesten Sportarten in Spanien gehört, hat dieser Sieg und die Qualifikation einen großen Einfluss auf die nationalen Medien gehabt. Es kommt nach sehr schwierigen Zeiten für das spanische Rugby, denn die Mannschaft hat es geschafft, sich für die Ausgaben 2019 und 2023 zu qualifizieren... wurde aber aus bürokratischen Gründen (nicht teilnahmeberechtigte Spielerregistrierungen) disqualifiziert, was die Spieler untröstlich zurückließ und das Vertrauen der Öffentlichkeit in den spanischen Verband ernsthaft beschädigte.

Diese Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027, die in Australien stattfindet, wird als großer Triumph gefeiert und nach all der Zeit als Belohnung für den harten Einsatz und das Engagement der Spielerinnen und Spieler.

Das spanische Rugby hatte international nicht viel Glück. Obwohl sie dreimal Vizemeister wurden, haben sie noch keine internationale Rugby-Meisterschaft gewonnen, die oft als "Six Nations B" bezeichnet wird, die Meisterschaft, bei der die schlechter platzierten europäischen Nationen außerhalb der "bix six" (England, Schottland, Wales, Irland, Frankreich, Italien, die ihren eigenen - und stark eingeschränkten - Wettbewerb haben, der derzeit von Irland ausgetragen und regiert wird). Und das letzte Mal, als sie an einer Weltmeisterschaft teilnahmen, 1999, schieden sie in der Gruppenphase aus und gewannen kein Spiel.

Aber die meisten der aktuellen Spieler waren noch nicht geboren. Diese Qualifikation und die laufende Europameisterschaft (das nächste Spiel gegen Georgien findet am Sonntag, den 16. Februar in Madrid statt, es wird eine große Feier erwartet) erhöhen das Interesse der Öffentlichkeit an Rugby und entfachen die Hoffnungen der Fans im ganzen Land neu.