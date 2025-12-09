Auslosung der dritten FA-Cup-Runde: erste Rivalen für Crystal Palace, Liverpool und Premier League-Vereine
Die dritte Runde des FA Cups (die erste für Premier-League- und Championship-Vereine) findet vom 10. bis 11. Januar 2026 statt.
Der FA Cup erreicht die dritte Runde, was bedeutet, dass Vereine der Premir League und EFL Championship erstmals am Wettbewerb teilnehmen. Der Wettbewerb The Football Association, der älteste nationale Wettbewerb der Welt, ist einer der prestigeträchtigsten Titel im englischen Fußball und sorgte kürzlich mit dem Sieg von Crystal Palace über Liverpool für Schlagzeilen.
Wird es in dieser Saison eine weitere Überraschung geben? Wir werden es vom Wochenende vom 10. bis 11. Januar 2026 erfahren, da die dritte Hauptrunde stattfindet, wobei in der Regel Top-Vereine (erste und zweite Liga) mit niedriger eingestuften Vereinen platziert werden, die in den vorherigen Runden erfolgreich waren, obwohl es vier Premier-League-Spiele und fünf All-Championship-Spiele geben wird, darunter Manchester United gegen Brighton und Everton gegen Sunderland.
Nach der Auslosung am Montag sind dies die 32 Begegnungen der dritten Runde des FA Cups:
- Wolverhampton Wanderers gegen Shrewsbury Town
- Doncaster Rovers gegen Southampton
- Tottenham Hotspur gegen Aston Villa
- Port Vale gegen Fleetwood Town
- Preston North End gegen Wigan Athletic
- Ipswich Town gegen Blackpool
- Wrexham gegen Nottingham Forest
- Charlton Athletic gegen Chelsea
- Manchester City gegen Exeter City
- West Ham United gegen Queens Park Rangers
- Sheffield Wednesday gegen Brentford
- Fulham gegen Middlesbrough
- Everton gegen Sunderland
- Liverpool gegen Barnsley
- Burnley gegen Millwall
- Norwich City gegen Walsall
- Portsmouth gegen Arsenal
- Derby County gegen Leeds United
- Swansea City gegen West Bromwich Albion
- Salford City gegen Swindon Town
- Boreham Wood gegen Burton Albion
- Grimsby Town gegen Weston Super Mare
- Hull City gegen Blackburn Rovers
- Newcastle United gegen AFC Bournemouth
- MK Dons gegen Oxford United
- Cheltenham Town gegen Leicester City
- Cambridge United gegen Birmingham City
- Bristol City gegen Watford
- Stoke City gegen Coventry City
- Macclesfield gegen Crystal Palace
- Manchester United gegen Brighton & Hove Albion
- Sheffield United gegen Mansfield Town
Wann wird die dritte Runde des FA Cups ausgetragen?
Der vollständige Spielplan für die dritte Runde des FA Cups (Achtelfinale) wird in Zukunft bekannt gegeben, nach Gesprächen zwischen Vereinen, Übertragungspartnern und lokalen Behörden, aber dieser wird zwischen Samstag, dem 10. und Sonntag, dem 11. Januar 2026, stattfinden.
Glaubst du, dass es dieses Jahr einige "Riesenkiller" im FA Cup geben wird? Letztes Jahr wurde Arsenal in dieser Phase ausgeschieden... von Manchester United im Elfmeterschießen.