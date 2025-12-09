Auslosung der dritten FA-Cup-Runde: erste Rivalen für Crystal Palace, Liverpool und Premier League-Vereine

HQ

Der FA Cup erreicht die dritte Runde, was bedeutet, dass Vereine der Premir League und EFL Championship erstmals am Wettbewerb teilnehmen. Der Wettbewerb The Football Association, der älteste nationale Wettbewerb der Welt, ist einer der prestigeträchtigsten Titel im englischen Fußball und sorgte kürzlich mit dem Sieg von Crystal Palace über Liverpool für Schlagzeilen.

Wird es in dieser Saison eine weitere Überraschung geben? Wir werden es vom Wochenende vom 10. bis 11. Januar 2026 erfahren, da die dritte Hauptrunde stattfindet, wobei in der Regel Top-Vereine (erste und zweite Liga) mit niedriger eingestuften Vereinen platziert werden, die in den vorherigen Runden erfolgreich waren, obwohl es vier Premier-League-Spiele und fünf All-Championship-Spiele geben wird, darunter Manchester United gegen Brighton und Everton gegen Sunderland.

Nach der Auslosung am Montag sind dies die 32 Begegnungen der dritten Runde des FA Cups:



Wolverhampton Wanderers gegen Shrewsbury Town



Doncaster Rovers gegen Southampton



Tottenham Hotspur gegen Aston Villa



Port Vale gegen Fleetwood Town



Preston North End gegen Wigan Athletic



Ipswich Town gegen Blackpool



Wrexham gegen Nottingham Forest



Charlton Athletic gegen Chelsea



Manchester City gegen Exeter City



West Ham United gegen Queens Park Rangers



Sheffield Wednesday gegen Brentford



Fulham gegen Middlesbrough



Everton gegen Sunderland



Liverpool gegen Barnsley



Burnley gegen Millwall



Norwich City gegen Walsall



Portsmouth gegen Arsenal



Derby County gegen Leeds United



Swansea City gegen West Bromwich Albion



Salford City gegen Swindon Town



Boreham Wood gegen Burton Albion



Grimsby Town gegen Weston Super Mare



Hull City gegen Blackburn Rovers



Newcastle United gegen AFC Bournemouth



MK Dons gegen Oxford United



Cheltenham Town gegen Leicester City



Cambridge United gegen Birmingham City



Bristol City gegen Watford



Stoke City gegen Coventry City



Macclesfield gegen Crystal Palace



Manchester United gegen Brighton & Hove Albion



Sheffield United gegen Mansfield Town



Wann wird die dritte Runde des FA Cups ausgetragen?

Der vollständige Spielplan für die dritte Runde des FA Cups (Achtelfinale) wird in Zukunft bekannt gegeben, nach Gesprächen zwischen Vereinen, Übertragungspartnern und lokalen Behörden, aber dieser wird zwischen Samstag, dem 10. und Sonntag, dem 11. Januar 2026, stattfinden.

Glaubst du, dass es dieses Jahr einige "Riesenkiller" im FA Cup geben wird? Letztes Jahr wurde Arsenal in dieser Phase ausgeschieden... von Manchester United im Elfmeterschießen.