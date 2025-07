Warum ist Crystal Palace, der FA-Cup-Sieger, in die Conference League abgestiegen?

HQ

Crystal Palace gewann im Mai den FA Cup gegen Manchester City, die größte Trophäe in der Geschichte dieser Mannschaft aus Südlondon, und wird zum ersten Mal im europäischen Fußball spielen. Der Sieg im nationalen Wettbewerb rechtfertigte das Ticket für die Europa League, obwohl man in der Liga den zwölften Platz belegte (mit einem Rekord von 53 Punkten in der Premier League).

Die UEFA-Besitzregeln für mehrere Klubs haben jedoch dazu geführt, dass Crystal Palace in die Conference League, den dritthöchsten UEFA-Wettbewerb, abgestiegen ist. Dies war zu erwarten, und die einzige Hoffnung von Crystal Palace war der unerwartete Abstieg von Lyon in die zweite französische Liga (Ligue 2) aus finanziellen Gründen... Das wurde später wieder aufgehoben.

Lyon und Crystal Palace gehörten derselben Firma, der Eagle Football Holdings, die dem amerikanischen Geschäftsmann John Textor gehörte, der auch Botafogo aus Brasilien besaß. Während Textor seine Anteile an dem englischen Klub für rund 190 Millionen Pfund verkaufte (an Woody Johnson, den Besitzer der New York Nets), geschah dies im Juni 2025, Monate nach der UEFA-Frist am 1. März 2025. Versuche von Palace, zu behaupten, Textor habe keinen kontrollierenden Einfluss auf das Team gehabt, waren erfolglos.

Da Olympique Lyon sicher in der Ligue 1 und der Europa League ist (und Crystal Palace den Vorzug gibt, da sie in der Ligue 1 auf dem sechsten Platz landeten), wird Crystal Palace die Play-offs der Conference League spielen, und Nottingham Forest, Siebter in der letzten Saison in der Premier League, könnte den Platz von Palace in der Europa League einnehmen.