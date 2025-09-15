Auch Weltmeister Deutschland krönt sich bei der EuroBasket zum ersten Titel seit 1993

HQ

Das EuroBasket-Finale bot Nervenkitzel und Comebacks, wobei die Türkei Deutschland in der ersten Hälfte des Spiels besiegte, aber 15 Mal die Führung wechselte, wobei das Spiel in 11 Fällen unentschieden endete. Die Türkei hat nach ihrem einzigen Finale im Jahr 2001 alles daran gedrängt, dass es ihre erste EuroBasket überhaupt gewesen wäre.

Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 setzte Deutschland seine Dominanz jedoch fort und fügte 30 Jahre nach dem ersten Titel eine zweite EuroBasket hinzu. Das Spiel endete 88:83, wobei Isaac Bonga mit 20 Punkten und 5 Rebounds zum Spieler des Spiels und Dennis Schröder mit 16 Punkten und 12 Assists zum MVP des Turniers gekürt wurde.

Schroer und Franz Wagner aus Deutschland gehörten neben Alperen Sengun aus der Türkei, Luka Doncic aus Slowenien, der trotz der Viertelfinal-Niederlage gegen Deutschland 39 Punkte erzielte, und Giannis Antetokounmpo aus Griechenland, der Finnlands Traum vom Titel im dritten Finale mit 92:89 beendete.