Auch beim Match zwischen Draper und Khachanov fällt die elektronische Anlage von Wimbledon aus, der Punkt musste wiederholt werden

Wimbledon 2025 wird von einem umstrittenen elektronischen Linienrufsystem überschattet, das zum ersten Mal seit 147 Jahren menschliche Linienrichter ersetzt. Es sollte nicht so viele Probleme verursachen, da diese Technologie nichts Neues ist und bereits bei anderen Wettbewerben eingesetzt wurde, darunter die US Open und die Australian Open. Viele Spieler haben jedoch Zweifel an der Genauigkeit... Und wir wissen von mindestens zwei Fällen, in denen das System nicht richtig funktionierte und Punkte wiederholt werden mussten.

Das zweite Mal gab es im Viertelfinale zwischen Taylor Fritz und Karen Khachanov. Im vierten Satz wurde fälschlicherweise ein Fehler genannt. Die Schiedsrichterin, Louise Azemar-Engzell, forderte die Spieler auf, aufzuhören, überprüfte die Ausgabe am Telefon und verkündete, dass der letzte Punkt wiederholt werden müsse.

"Meine Damen und Herren, wir werden den letzten Punkt wegen einer Störung wiederholen. Das System funktioniert jetzt", sagte der schwedische Schiedsrichter. Der Punkt wurde wiederholt und Fritz gewann das Spiel mit 6:3 6:4 1:6 7:6 (7:4). Der US-Amerikaner trifft im Halbfinale am Freitag auf Carlos Alcaraz.

Was ist passiert? Einer Aussage zufolge kroch ein Balljunge noch ins Netz und deshalb erkannte das System den Beginn des Punktes nicht. Ein anderes Problem als das, das sich im Spiel zwischen Anastasia Pavlyuchenkova und Sonay Kartal ereignete, das passierte, weil das System versehentlich ausgeschaltet wurde, ohne dass der Schiedsrichter es bemerkte...

Für Khachanov, der das Spiel verlor, gibt ihm das System, das die Linienrichter ersetzt, "das Gefühl, dass das Gericht zu groß ist, zu allein ohne Linienschiedsrichter", während er auch den elektronischen Service in Frage stellt, der sehr präzise sein muss, "aber wir haben ein paar Fehler gesehen" (via BBC).

Fritz hält das aber für eine gute Idee. Trotz "einiger Probleme hier und da" "denke ich immer noch, dass es viel besser ist, nur die elektronische Leitung zu rufen, im Gegensatz zu den Schiedsrichtern, weil ich es mag, nicht über herausfordernde Entscheidungen mitten in den Punkten nachdenken zu müssen".