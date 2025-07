Darum ist das neue Line-Calling-System in Wimbledon so umstritten

HQ

Die Wimbledon-Ausgabe 2025 ist die erste seit 147 Jahren, bei der keine Linienrichter eingesetzt werden. Stattdessen wird eine Technologie namens Live Electronic Line Calling verwendet, die bereits bei den Australian und US Open eingesetzt wurde, um den Spielern eine höhere Genauigkeit zu bieten und menschliche Fehler oder Verzerrungen zu eliminieren. Aber es scheint nicht richtig zu funktionieren, und mehrere Spieler haben ihre Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit geäußert.

Dies wurde während eines Viertrundenspiels zwischen der Britin Sonay Kartal und der Russin Anastasia Pavlyuchenkova deutlich, als das System während eines Spiels versehentlich durch einen "Bedienungsfehler" ausgeschaltet wurde (und der Schiedsrichter es nicht bemerkte). Pavlyuchenkova war überzeugt, dass ein Schuss ihrer Gegnerin im Aus gelandet war, was in den Wiederholungen deutlich wurde, aber da das Line-Calling-System versehentlich ausgeschaltet wurde und die Stuhlschiedsrichter die Videoüberprüfung nicht mehr verwenden, entschied sich der Schiedsrichter des Spiels, Nico Helwerth, den letzten Punkt zu wiederholen, den Kartal am Ende gewann.

"Du hast mir das Spiel weggenommen. Sie haben mir das Spiel gestohlen, sie haben es gestohlen", sagte die russische Spielerin, obwohl sie das Spiel am Ende gewann. Wimbledon entschuldigte sich später bei den Spielern, aber dieser Vorfall trug nur dazu bei, das Misstrauen gegenüber dem neuen System zu verstärken, das automatisch erkennen sollte, ob ein Ball rein oder aus ist.

Spielerinnen wie Emma Raducanu oder Jack Draper, die beide ausgeschieden sind, haben ihre Zweifel an dem System geteilt, obwohl sich in anderen Wettbewerben immer wieder gezeigt hat, dass diese Technologie, wenn sie aktiviert ist, einwandfrei funktioniert... es sei denn, es wird versehentlich deaktiviert, wie im Spiel zwischen Kartal und Pawljutschenkowa. Und wenn man voll und ganz auf dieses System vertraut, bedeutet das, dass Videobewertungen nicht mehr von den Schiedsrichtern verwendet werden, was dazu beitragen könnte, Fehler wie diese zu verhindern, die sich wiederholen, oder zumindest den Spielern mehr Vertrauen und Zuversicht geben könnte, wenn sie sich nicht sicher sind, ob der Ball drin oder draußen war.