ATP übernimmt die Kosten für die Evakuierung von Spielern, die in den Emiraten gestrandet sind: Flugtickets kosten 5.000 Euro

Das ATP Challenger Tennisturnier in Fujairah, Vereinigte Arabische Emirate, wurde am Dienstag aufgrund des Konflikts im Nahen Osten abgesagt. Konkret entfachten Drohnentrümmer eines abgefangenen Angriffs laut Turkiye Today ein Feuer auf einem nahegelegenen Ölfeld. Vor diesem Vorfall wurden einige Spiele abgebrochen, weil in der Nähe Explosionen zu hören waren: Es handelte sich um einen Drohnenangriff auf eine Ölanlage, die 15 km von den Tennisplätzen entfernt lag. Ein Video zeigte, wie die Spieler wegliefen und die Tennisplätze leer ließen.

Mit der Absage der Turniere mussten Spieler aus aller Welt das Land verlassen, doch da der Luftraum geschlossen war und Hunderte von Menschen abzogen, war es nicht einfach. Zunächst wurde berichtet, dass die Flugtickets für einen von ATP organisierten Charterflug bis zu 5.000 Euro erhöhten, später wurde gemunkelt, dass ATP nur die Hälfte der Ticketkosten für die Spieler übernehmen würde.

Laut Spieler Ilya Ivashka wird ATP jedoch alle Ticketpreise für alle in Fujairah gestrandeten Tennisspieler übernehmen, und alle werden kostenlos evakuiert. Da die Ticketpreise auf 5.000 Dollar steigen, um Dubai zu verlassen, wird es nicht billig sein, aber die Spieler loben ATPs Geste, sicherzustellen, dass alle das Land so schnell wie möglich verlassen können.