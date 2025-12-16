ATP enthüllt neue Hitzepolitik, nachdem Spieler sich über die qualvollen Temperaturen im Jahr 2025 beschwert hatten

HQ

ATP hat die neue Hitzepolitik bestätigt und detailliert dargelegt, nachdem viele Spieler ihre Bedenken wegen der extremen Temperaturen geäußert hatten, bei denen sie spielen mussten, insbesondere bei den Shanghai Masters, bei denen Spieler wie Jannik Sinner, Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin oder Terence Atmane wegen unerträglicher Temperaturen zurückzogen.

"Die neue Hitzeregel bietet einen strukturierten, medizinisch unterstützten Ansatz zur Bewältigung extremer Hitze, mit dem Ziel, die Gesundheit der Spieler zu schützen", sagte die ATP am Montag und erklärt, dass sie nach der Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) funktioniert, einem international anerkannten Index, der zur Messung menschlicher Hitzebelastung im direkten Sonnenlicht verwendet wird.

Wenn der WBGT in den ersten beiden Sätzen eines Best-of-Three-Satz-Einzelmatches 30,1 °C (86,18 F) oder mehr erreicht, kann jeder Spieler nach dem zweiten eine 10-minütige Abkühlungspause beantragen, die für beide Spieler gilt, bei der sie trinken, sich umziehen und duschen dürfen. Wenn der WBGT über 32,2°C steigt, wird das Spiel ausgesetzt.