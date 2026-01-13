Atlético de Madrid-Trainer Simeone entschuldigt sich nach dem Spiel gegen Real Madrid bei Vinícius und Florentino Pérez

HQ

Diego Pablo Simeone, Trainer von Atlético de Madrid, entschuldigte sich sowohl beim Real-Madrid-Spieler Vinícius Jr. als auch beim Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, für sein Verhalten während des Spiels letzte Woche im Halbfinale des spanischen Supercups, als Simeone den brasilianischen Spieler verspottete und ihm sagte, "Florentino werde ihn loswerden".

"Ich möchte mich bei Herrn Florentino und auch bei Herrn Vinicius für den Vorfall entschuldigen, den Sie gesehen haben. Offensichtlich ist es nicht richtig von mir, mich in diese Lage zu bringen, und ich akzeptiere natürlich, dass ich nicht richtig lag", sagte er auf einer Pressekonferenz am Montag.

Xabi Alonso, damals noch Trainer von Real Madrid, war sehr kritisch gegenüber Simeone und sagte, er sei kein "gutes Beispiel für Sportsgeist.

Atlético eröffnet heute Abend das Achtelfinale der Copa del Rey

Atlético de Madrid trifft am Dienstag, den 13. Januar um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT auf Deportivo Coruña. Real Madrid bestreitet sein Copa-Spiel am Mittwoch, mit dem Debüt von Álvaro Arbeloa auf der Bank, gegen Albacete, und Barcelona folgt am Donnerstag gegen Racing Club Santander.