Atlético de Madrid gewinnt die Copa-Finale-"Vorschau" gegen Real Sociedad

Atlético de Madrid besiegte Real Sociedad mit 3:2 in einem regulären LaLiga-Spiel, das als Vorgeschmack auf das Copa-del-Rey-Finale im nächsten Monat diente. Nach zehn Minuten stand es bereits 1:1, mit Toren von Sorloth für Atleti und Carlos Soler für Real Sociedad. Fast gleichzeitig erhöhten Nico González und Mikel Oyarzabal auf 2:2.

Es war der González, der argentinische Stürmer von Atleti auf Leihbasis von Juventus, der einen Doppelpack zum 3:2-Sieg erzielte und Atleti auf Platz drei in der LaLiga brachte, aber zehn Punkte hinter Real Madrid, die ihr Duell am Freitag gewannen und ihre Jagd auf Barcelona fortsetzten.

Apropos: Stunden später erzielte Lamine Yamal das Siegtor in einem Duell gegen Barcelona und Athletic Club und brachte Barça damit noch 4 Punkte in Führung. Zufälligerweise gab es an diesem Wochenende Duelle zwischen Atleti und Real Sociedad, den beiden Finalisten der Copa-del Rey, sowie zwischen Barcelona und Athletic, den beiden Teams, die Anfang dieser Woche das Copa-Halbfinale verloren haben.

Das Finale zwischen Atlético de Madrid und Real Sociedad im spanischen Pokal findet am 18. April statt.