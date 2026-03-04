Real Sociedad gewinnt das baskische Derby und trifft im Copa-del-Rey-Finale auf Atleti

HQ

Real Sociedad besiegt Athletic Club und qualifiziert sich für das Copa-del-Rey-Finale, wo sie am 18. April auf Atlético de Madrid treffen. Das Team aus San Sebastián war in beiden Halbfinalspielen überlegen gegenüber dem Team aus Bilbao und gewann am Mittwochabend mit 2:0 in der Gesamtwertung von 1:0, obwohl das einzige Tor ein umstrittener Elfmeter von VAR war, der von Mikel Oyarzabal erzielt wurde.

Kurioserweise liegen beide Teams in der LaLiga mit 35 Punkten gleichauf: Real Sociedad liegt auf Platz 8 mit einem besseren Tordurchschnitt als Athletic auf Platz 9.

Das Team txuri-urdin strebt an, nach dem Sieg 2020 (obwohl er aufgrund von Covid 2021 ausgetragen wurde) seine vierte Copa del Rey zu gewinnen. Ihr zweiter Copa-Titel gelang 1987, und zufälligerweise besiegten sie in jenem Jahr Atlético de Madrid.

Unterdessen wird Atlético de Madrid versuchen, seine elfte Copa zu gewinnen, ihren ersten Titel (und Finale) seit 2013. Das Finale der Copa del Rey wird am 18. April in Sevilla ausgetragen