Atleti deklassierte Betis mit 5:0, und die Halbfinalspiele der Copa del Rey sind entschieden

Das Viertelfinale der spanischen Pokal oder der Copa del Rey endete am Donnerstag mit einem 5:0-Kantersieg gegen Atlético de Madrid gegen Real Betis, mit Toren von Hancko, Simeone, Lookman, Griezmann und Almada: Alle Schüsse auf Tor landeten im Cartuja-Stadion, und die Atleti-Fans amüsierten sich nach den jüngsten Enttäuschungen in der LaLiga (0:0 gegen Levante am vergangenen Wochenende) und einer 1:2-Niederlage gegen den norwegischen Klub Bodo/Glimt in der Champions League, die sie in die Play-offs.

Atleti ist das jüngste, das sich qualifiziert hat, und trifft im Halbfinale auf den FC Barcelona, wie die Auslosung am Freitag bekannt gab. Es wird eine Wiederholung des Halbfinals vom Vorjahr sein, in dem Barcelona Atlético de Madrid mit 4:4 im Hinspiel und 0:1 im Rückspiel besiegte. Barça besiegte schließlich Real Madrid im Finale.

Halbfinaltermine der Copa del Rey

Hinspiel: 11. Februar



Athletic Club gegen Real Sociedad



Atlético de Madrid gegen Barcelona



Rückspiel: 4. März