Astro Bot Anleitung: Wo finde ich alle verlorenen Levels und wie man sie abschließt

Es gibt viele Sammlerstücke und Goodies in den vielen Levels von Astro Bot zu finden, aber normalerweise drehen sich die geheimsten von ihnen um die zusätzlichen Lost Levels, die in den versteckten Lost Galaxy zu finden sind. Dieser sechste zusätzliche Ort, den du besuchen kannst, ist vollgepackt mit einem Haufen Bots, die es zu retten gilt, und Puzzleteilen, die es zu finden gilt, und um sicherzustellen, dass du keine verpasst, haben wir diesen Leitfaden erstellt, der dir hilft, jeden der (nur?) 10 Lost Levels zu finden und sie zu 100% zu vervollständigen.

So finden Sie die einzelnen verlorenen Level: Wo sind die verlorenen Level des Gorilla-Nebels?

Az-Tech-Wanderweg

Nach der Hälfte des Levels findest du dich in einem dunklen Raum wieder und trittst gegen einen russischen puppenähnlichen Bot an. Besiege diesen Bot und benutze dann deine Twin-Frog Gloves, um die vier beleuchteten Kohlenbecken an der Wand dahinter zu zerstreuen, indem du das Marienkäfer-Sprungkissen benutzt, um die hohen zu erreichen. Dadurch wird die Ebene Fan Club freigeschaltet.

Cremiger Canyon

Während du dich durch das Level arbeitest, stiehlt ein UFO eines deiner Rettungsroboter-Ziele und bringt es auf den Gipfel eines Berges. Du kannst ein Marienkäfer-Sprungpad verwenden, um das besagte UFO zu besiegen und den Bot zu retten, und vielleicht auch, um eine ungewöhnliche Robbeneisskulptur zu bewundern... Direkt vor dir findest du einen Wildschwein-Gegner, der auf dich zustürmt und sich selbst zermürbt, so dass du hinter ihm herlaufen, seinen Schwanz packen, ihn herumwirbeln und auf ein Ziel werfen kannst. Wirf das Wildschwein auf die Eisskulptur und nutze dann die Drehbewegung von Astro, um dich spiralförmig in das leuchtende Loch zu drehen, das unter der Skulptur verborgen ist, um das Portal zur Ebene Funky Fungi zu entdecken.

So findest du jedes verlorene Level: Wo sind die verlorenen Level des Tentakelsystems?

Go-Go-Archipel

Dieser ist leicht zu finden. Am Ende des Levels, nachdem du Captain Pincher besiegt hast, schau dich nach einer der Klauen des Bosses um und darunter findest du eine Stelle, an der Astro sich drehen und in den Boden schrauben kann. Das Portal zu Light Bulb Limbo befindet sich in der Schatzhorde, zu der dies führt.

Downsize-Überraschung

Dieser ist viel komplexer. Gegen Ende des Levels, wo du den Anzug Mouse verwenden musst, um zu einem Schloss zu schrumpfen und dich auszudehnen, um es aufzubrechen, drehe dich um und schaue in die andere Richtung. Du siehst einen Glasboden, den du mit den gleitenden Lasern von Astro zertrümmern kannst, um einen Lüftungsschlitz zu öffnen, den du schrumpfen und dann nach oben gleiten kannst, um einen neuen Bereich zu erreichen, der von einem Frosch bewohnt wird. Bläst auf deinen DualSense-Controller, während du hinter dem Frosch stehst, um ihn zu aktivieren und Blasen zu erzeugen, auf denen du stehen kannst, wenn er geschrumpft ist. Diese tragen dich nach oben, um eine Kiste zu zerschlagen und einen Bot zu retten, und wenn du weiter nach oben gehst, um einen Ast zu finden, auf dem du stehen und mit dem du herumlaufen kannst, um eine kleine Discokugel und einen Knopf zu finden, die in der Baumkrone versteckt sind. Drücke den Knopf und die Plattform, um auf Boxel Bust-Up zuzugreifen, wird spawnen.

So findest du jedes verlorene Level: Wo sind die verlorenen Level des Schlangensterns?

Schlacht im Badehaus

In der Mitte des Levels, in dem Bereich, in dem du einen Teerschleim findest, der ein japanisches Wandgemälde verunstaltet, kurz nachdem du die Schwämme aufgeblasen hast und kurz davor bist, drei flammende Feinde auszulöschen, und setze deine Reise fort, sauge dich in die Badewanne auf dem Dach und gleite durch einen Spalt zum Torii-Tor auf der linken Seite. Dann springe auf den Kirschblütenbaum, lass dein Wasser auf den entzündeten Schornstein ab, gleite dann in die Spitze und lass dich in einen geheimen Raum mit einem ziehbaren Draht fallen, der die Portalplattform Furnace Fever spawnt.

Kostenlos Big Brother!

Das ist super einfach! Zu Beginn des Levels siehst du dich nach einem abgelegenen Bereich im Ozean um, der verdächtig wie eine große Tür aussieht. Geh dort hinüber und benutze den elektrischen UFO-Gegner, um die beiden elektrischen Paneele aufzuladen, und öffne die Tür, um die Discokugel und das Podium freizulegen, um auf Ghouls & Bots zuzugreifen.

So finden Sie die einzelnen verlorenen Level: Wo sind die verlorenen Level von Camo Cosmos?

Hieroglyphen-Pyramide

Ganz am Ende des Levels, bevor du auf das letzte Podium springst und gehst, schaust du nach rechts, wenn du die große Grabkammer betrittst. Sie werden ein paar Plattformen sehen, die unter Bergen von Edelsteinen versteckt sind. Klettere hinüber und auf der letzten Plattform befindet sich eine zerbrechliche Oberfläche, die du knacken kannst, indem du sie mit deiner Hamster -Form fallen lässt. Sie können dann das Formular erneut verwenden, um zu einem versteckten Bereich zu gelangen, der Astro benötigt, um das richtige Feld zu finden, um sich auf einer der grünen Klangwände der Azteken zu bewegen. Sobald du das getan hast, fällst du in einen neuen Bereich zurück, in dem du das Gleiche noch einmal tun musst, zweimal und unter dem Druck, zerquetscht zu werden, wenn du scheiterst. Wenn du erfolgreich bist, findest du das Podium, das die Rocket Pull Power! Lost Level freischaltet.

Ballon-Brise

Dieser ist etwas heikel, wenn auch schnell zu erreichen. Arbeite dich durch das Level, bis du die Ballonkraft von Astro hast. Dann dreh dich um und geh in die andere Richtung, den Weg, den du gekommen bist. Benutze das Marienkäfer-Sprungpad, um auf eine schwebende Topfinsel im Himmel zuzugreifen, in die Richtung, in die du das Level betreten hast, und springe, sprinte und balloniere dann zu dieser Insel, um eine sich drehende interaktive Einheit zu finden, mit der Astro eine völlig neue Insel spawnen kann. Steigen Sie zu dieser Insel hinauf, um etwas zu finden, das von hoch aufragendem Bambus blockiert wird. Benutze den Knopf vor dir, um ein DualSense-Gerät zu spawnen, das von einer Kreiselmechanik gesteuert wird, und benutze es, um den Bambus vor dir zu zerschneiden, um eine ungewöhnliche Plattform freizulegen. Verwende auf dieser Plattform die schwebenden Laser von Astro, um einen Pfad um die Plattform herum zu verfolgen, wo ein blaues Licht aufleuchtet und anzeigt, wo du warst und wo nicht. Sobald das erledigt ist, erscheint die Discokugel und du kannst die Drähte ziehen und das Podium spawnen, um auf die Danger Dojo Lost Level zuzugreifen.

So findest du jedes verlorene Level: Wo sind die verlorenen Level des Federclusters?

Dschinny der Lampe

Ganz am Ende des Levels, nachdem du den Dschinn besiegt hast und das Endpodium vor dir sehen kannst, drehst du dich um und kletterst die Felsformation hinauf. Zerschmettere die Vase und du wirst etwas sehen, das du nicht glauben willst: Tonscherben, die in der Luft schweben! Achte auch darauf, wie die Felsen leuchten, wenn du auf sie trittst, und wie sich die Kamera verändert. Was du tun musst, ist, nach unten zu schauen und über Bereiche zu springen, in denen sich leuchtende Steine im Boden befinden. Astro kann auf diese Weise auf unsichtbaren Plattformen stehen und sich seinen Weg über die Lücke bahnen, um auf der anderen Seite einen fliegenden Teppich zu erreichen, der dich zu einem versteckten Bereich führt, in dem die Discokugel zu finden ist, die die High-Suction Hero Lost Level öffnet.

Tiefkühlgericht

Am Ende des Levels, bevor du die Rutsche nimmst, um dich dem riesigen Schneemann zu stellen, siehst du zwei Pinguine, die einen großen Schneeball bilden. Entführe den Ball und nutze den umgebenden Schnee, um den Ball immer größer zu machen, bis er groß genug ist, um als Plattform zu dienen, um die Kante links von der Rutsche zu erreichen. Auf dieser Kante findest du einen Knopf, der ein DualSense-Staubsaugersystem spawnt, mit dem du die Eisblockwand vor dir entfernen und die Discokugel freilegen kannst, die den Zugang zu den Turtles in Trash Lost Level öffnet.

So schließen Sie jedes Verlorene Level ab: 100 % in der Verlorenen Galaxie erreichen

Fanklub

Wenn du den Turm erklimmst und fließendes Wasser siehst, folge ihm in einen versteckten Hohlraum, um den ersten Bot im Level zu finden.

Wenig später findest du dich in einem Raum mit vielen Fans und fünf Feinden wieder. Besiege die Feinde und deaktiviere dann die Ventilatoren, um ein verstecktes Fach freizulegen, in dem sich ein Schleim-Bot versteckt. Besiege auch diesen Bot und springe dann auf den Ventilator, auf dem er saß, aktiviere den Ventilator und werde nach oben geschleudert, um den zweiten Bot des Levels zu finden.

Machen Sie weiter, bis Sie draußen sind. Sobald du das Stadion verlässt und das Sonnenlicht siehst, schaust du nach vorne und du wirst den dritten Bot finden, der sich in einem Laubhaufen versteckt.

Bleiben Sie, wo Sie sind, und schauen Sie nach rechts, um das erste Puzzleteil zu sehen. Hüpfe hinüber und ein UFO wird das Stück stehlen und es in den Himmel bringen. Bewege die Blätter, um Drähte zum Ziehen zu finden, die dann einen Ventilator spawnen, den du deaktivieren und dann aktivieren kannst, um Astro in den Himmel zu schießen, um das UFO zu zertrümmern und das Stück zu beanspruchen.

Gehe weiter, bis du eine Plattform mit einem Haufen großer Ventilatoren findest, die alle miteinander verbunden sind. Der vierte Bot ist hier am Himmel zu finden, der von einem UFO entführt wird. Starten Sie sich, um den Bot zu retten.

Benutze gleichzeitig die Lüfter, um Astro auf eine Plattform auf der linken Seite zu schleudern und ziehe ein paar Drähte, um das zweite Puzzleteil zu finden.

Zuletzt machst du weiter, bis du das Ende des Levels erreichst. Der letzte Bot wird hier sein und von einem Feind gejagt werden. Zerschmettere den Feind, rette den Bot, und das ist das Ende von Fan Club.

Funky Pilze

Der erste Bot wird auf deinem Weg durch das Level sein. Kinderleicht.

Auch das erste Puzzle ist schon früh zu finden, wenn auch ein wenig versteckt. Wenn du das Dynamit benutzt, um den Stein mit Schleim darauf zu sprengen, hol dir ein zweites Dynamit, dreh dich um, springe die Stufen hoch und zerstöre eine Wand mit einem Warnsymbol darauf. Das Puzzleteil befindet sich hinter der Wand.

Der zweite Bot benötigt Astro mit einem Propellerlüfter und dann seinen Dreh-Move, um die Plattformen zu erklimmen, die er unmittelbar nach dem Sturz in die Höhle gefunden hat. Der Bot befindet sich auf dem leuchtenden Pilz.

Das zweite Puzzleteil befindet sich fast direkt nach dem ersten. Nachdem du dich in die Höhle fallen gelassen hast, sammle eines der Propellerblätter ein und springe auf die rechte Plattform. Besiege von dort aus den orangefarbenen Schleim und nutze die Drehbewegung von Astro, um dich spiralförmig in den Boden zu drehen. Hören Sie auf das Summen der Blöcke auf dem Boden und verwenden Sie die Gleitbewegung von Astro, um den richtigen Block anzuvisieren, und finden Sie das Puzzleteil darunter mit mehreren Münzen.

Bleibt in diesem Hauptraum, begib dich zur Plattform im hinteren Teil des Raumes und nutze die Drehtechnik von Astro, um dich wieder in den Boden zu schrauben. Besiege die beiden Feinde und der dritte Bot lässt sich fallen und wartet darauf, gerettet zu werden.

Arbeite dich weiter durch das Level, bis du weiter in die Höhle fällst. Wenn du das tust, nutze den Dreh-Move von Astro, um den Steinhaufen zu entfernen, den du sofort nach der Landung findest. Drehe dich dann erneut und schraube dich in den Boden, um einen neuen Mini-Bereich freizuschalten, in dem du die Kreiselsteuerung des DualSense verwenden musst, um Schlamm mit Wasser zu entfernen. Sobald du unten angekommen bist, entdeckst du den vierten Bot in diesem Level.

Arbeite dich weiter durch das Level, bis du zu einem offenen Raum kommst, in dem ein großer Feind einen Stachelball an einer Kette schwingt. Besiege diesen Feind und benutze dann das Propellerblatt, das du unter ihm erhalten kannst, um dich umzudrehen und den Wasserfall aus der Richtung zu erklimmen, in der du den Raum betreten hast. Besiege den Feind an der Spitze des Wasserfalls und der letzte Bot des Levels fällt herunter und wartet darauf, gerettet zu werden.

Glühbirne Limbo

Der erste Bot befindet sich auf deinem Weg durch das Level. Du musst jedoch schnell sein, da du den Bot nicht retten kannst, während du eine Glühbirne trägst, um die beleuchtete Plattform, auf der du stehst, sichtbar zu halten. Schleudere also die Glühbirne auf einen Feind, rette den Bot und bringe dich schnell in Sicherheit.

Der zweite Bot ist ein ähnliches Geschäft, nur viel weniger stressig. Benutze die Glühbirne, um den Geist zu besiegen, der die Plattform stiehlt, die du benutzen willst, besorge dir eine zweite Glühbirne, um den Feind auf der anderen Seite der Gletscherspalte zu besiegen, und benutze dann eine dritte, um dir den Weg zu dem Bot zu bahnen, der jetzt um sein Leben an einem Vorsprung hängt.

Der dritte Bot ist ein kniffliger. Wenn du einen Bereich mit ziehbaren Drähten und einem Kontrollpunkt direkt daneben erreichst, ziehe an den Drähten, um eine Glühbirne zu spawnen, aber anstatt weiter nach vorne zu gehen, schau nach links, um einige bewegliche Plattformen zu beleuchten, die dich nach oben bringen, um einen versteckten Bot oben zu finden.

Das erste Puzzle befindet sich in diesem Bereich. Man kann sehen, wie er bedrohlich über absolut nichts schwebt. Benutze einfach eine Glühbirne, um Plattformen zu beleuchten, und mach dich auf den Weg dorthin.

Der vierte Bot ist nahe dran. Sobald du den Spalt überquert hast (wenn nötig, ziehe die Drähte vor dir, um eine frische Glühbirne zu bekommen) und drehe dich dann um und schleudere sie auf den kauernden Wasserspeier. Dadurch hebt sich eine Säule und ein versteckter Sarg erscheint, den du aufschlagen und den vierten Bot finden kannst.

Machen Sie weiter, bis Sie den letzten Bot vor sich sehen. Machen Sie sich noch nicht die Mühe, es zu speichern (nicht, dass Sie es noch können...). Bewege dich durch den Raum und finde ein paar Drähte, an denen du ziehen kannst, um eine Glühbirne zu spawnen, und trage sie dann nach rechts vom Raum, um einige beleuchtete Plattformen zu finden, die dich zu einem Bereich mit einem kauernden Wasserspeier bringen. Zerstöre den Wasserspeier mit einer Glühbirne und das zweite Puzzleteil spawnt.

Jetzt kannst du den endgültigen Bot speichern und das Level abschließen. Benutze eine Glühbirne, um beleuchtete Plattformen zu spawnen, bis du einen Weg findest, auf den Bot zuzugreifen und ihn zu befreien.

Boxel Bust-Up

Der erste Bot befindet sich vor Ihnen und versteckt sich hinter einem Voxel-Schleim-Bot. Besiege den Schleim und rette den Bot.

Der zweite Bot ist etwas weiter fortgeschritten. Du siehst einen Teil des Levels, dem du nach links folgen sollst. Geh nach rechts und du siehst einige Drähte, die aus einer Plattform herausragen, zieh an ihnen, um einen magnetischen Pfad zu erzeugen, der es dir ermöglicht, die Wand hochzulaufen. Oben befinden sich ein paar Feinde und ein Stein. Der Stein ist der Bot, den Sie suchen. Ja, wirklich.

Das erste Puzzle liegt auf deinem Weg weiter durch das Level. Du kannst es nicht übersehen, aber denk daran, dass es sich auf einer fadenscheinigen Voxelplattform befindet, die du zerstören wirst, wenn du darüber gleitest!

Wenig später im Level, nach den Wänden, die versuchen, dich zu zerquetschen, benutzt du ein Sprungkissen, um eine Plattform mit einem Baum zu erreichen, der von ein paar Münzen umkreist wird. Zerschmettere den Baum, um ziehbare Drähte zu spawnen, die, wenn sie gezogen werden, Dynamit spawnen, das du auf einer einsamen Plattform zu deiner Linken auf den Baum werfen kannst, um zu sehen, wie der darauf gefangene Bot auf dich zukommt.

Im offenen Bereich mit der Truhe mit einem Upgrade für Astro siehst du eine verdächtige blaue Kachel, die in die Wand eingelassen ist. Zerschmettere es und finde dahinter ein paar Drähte, an denen du ziehen kannst, um das zweite Puzzleteil zu finden.

Du wirst dein Jetpack benutzen wollen, um das Hüpfkissen vor dir hochzuklettern. Tue nicht. Schau nach rechts, sprenge über den Spalt, besiege die Feinde vor dir, stelle dich auf das grüne Grasfeld, um nicht von der Wand zerquetscht zu werden, und benutze dann das Hüpfkissen, um den vierten Bot des Levels zu finden.

Der letzte Bot befindet sich am Ende des Levels, direkt vor der Endlevel-Plattform. Um dorthin zu gelangen, musst du einigen zerquetschenden Wänden ausweichen, aber es ist einfach, den Bot zu finden.

Ofen-Fieber

Während du dich durch das Level arbeitest, wenn du die ersten hungrigen Nilpferd-ähnlichen Feinde kreuzt und den ersten Bolzenfeind findest, hängt der erste Bot im nahegelegenen Baum.

Ein Stück weiter, nachdem du den neuen tauchenden Feind besiegt hast, schaust du nach rechts, um zwei vulkanische Formationen zu finden. Springe auf den kleineren und dann auf die Plattform hinter dem größeren, um das erste Puzzleteil zu finden.

Nur ein Stück weiter, wenn du den zweiten Bolzengegner findest, befindet sich auf der linken Seite eine kleine Plattform mit einem Knopf, der durch drei rotierende Flammenströme geschützt ist. Drücke den Knopf, um eine versteckte Tür und ein Portal zu öffnen, die über eine Schleifschiene zugänglich sind. Springe in diesem nächsten Bereich zwischen den Grind-Schienen, um Gefahren auszuweichen und den zweiten Bot des Levels zu erreichen.

Wenn du den dritten Bolzenfeind des Levels erreichst, befindet er sich auf einer Plattform, die du bewegen kannst, indem du an den Rändern stehst. Winkele ihn so an, dass du den Knopf an einer der Wände drücken kannst, um einen neuen Weg zu öffnen, der zur Spitze einer nahe gelegenen Vulkanformation führt und den dritten Bot des Levels findet.

Mach weiter, bis du einen ziehbaren Draht findest, der eine Gummiente spawnt, die Wasser speit. Nutze das Wasser, um dir einen Weg über den gefährlichen feurigen Boden zu bahnen und schaffe gleichzeitig eine Route, um das zweite Puzzleteil abzufangen.

Der vierte Bot befindet sich nach der Grind-Schiene. Du musst dich durch ein paar weitere Hungry-Hippo-Feinde navigieren, um es zu erreichen.

Der finale Bot kann wieder mit einer Gummiente erreicht werden. Sobald du die Ente hast, gehst du schnurstracks zur rechten Seite der nächsten feurigen Kammer, um den Bot zu finden, der sich mit ein paar Affen in einer Sauna räkelt.

Ghule & Bots

Während du dich durch das Level arbeitest, stößt du auf einen Brunnen mit einem Ort, an dem sich Astro drehen und unter der Erde spiralen kann, um den ersten Bot zu finden.

Nach den schwebenden Brückenplattformen findest du einen ziehbaren Draht, um eine Glühbirne zu spawnen, die auf einen nahe gelegenen Baum geworfen werden kann, um den zweiten Bot aus dem Level darin zu befreien.

Als du den dunklen Raum betrittst, befindet sich gegenüber von dir ein Wasserspeier in der Wand. Benutze die Glühbirne, um durch leuchtende Plattformen zu navigieren, und wirf dann die Glühbirne auf den Wasserspeier, um den dritten Bot des Levels zu finden.

Nachdem du alle Ghule besiegt hast und nach draußen zurückgekehrt bist, kannst du, sobald du die Plattform mit einer schwebenden Glühbirne erreicht hast, die Glühbirne beanspruchen und sie auf den Kessel ganz links schleudern. Besorge dir eine zweite Glühbirne und mache dich mit den leuchtenden Plattformen auf den Weg, um den vierten Bot des Levels zu finden.

Im gleichen Bereich siehst du das erste Puzzleteil über den Abgrund schweben. Benutze die Glühbirne, um Plattformen zu beleuchten, um sie zu erreichen.

Nachdem du die Kerzen ausgeblasen hast, klettere ganz bis zur Spitze des Seils. Das zweite Puzzleteil ist in einem Raum hinter dir versteckt.

Nachdem du alle Geister mit der DualSense-Kreiselmechanik besiegt hast, wartet der fünfte und letzte Bot des Levels auf dem Brückengeländer vor dir zu deiner Linken.

Raketenzug-Power!

Zu Beginn des Levels findest du zwei ziehbare Seile. Benutze den linken, um einen versteckten Bereich zu öffnen, unter dem der erste Bot darauf wartet, gerettet zu werden.

Wenige Augenblicke später, nachdem du das richtige Seil benutzt und die Felswand erklommen hast, findest du direkt vor den Wölfen ein weiteres ziehbares Seil. Ziehe ihn und spawne einen Schneemann, in dem der zweite Bot gefangen ist.

Ziehen Sie an der gleichen Stelle an das andere Seil (in der Nähe des Schneemanns, der zerstört werden kann, um einen Fotoplatz freizulegen). Dadurch gelangen Sie in einen weiteren versteckten Bereich. Kopf nach unten, ziehe an einem weiteren Seil und finde das erste Puzzleteil.

Der dritte Bot ist im Vulkangebiet zu finden. Wenn du auf einen Blockfeind stößt, der ständig deinen Bewegungen folgt, lenke ihn so, dass du das ziehbare Seil an seinem Kopf erreichen und mit ihm interagieren kannst, um einen hinterhältigen Bereich unter dieser Plattform freizulegen, in dem der dritte Bot darauf wartet, gefunden zu werden.

Der vierte Bot befindet sich in der Nähe. Das Level verlangt, dass du nach links und rechts gehst, wo ein Blockfeind in der Lava rollt. Warte auf den richtigen Moment und ziehe an seinem Seil, um eine Plattform zu spawnen, die es dir ermöglicht, in einen neuen Bereich zu schießen, über dem sich der Bot an eine Wand klammert und vor drei Feinden gerettet werden muss.

Du wirst wahrscheinlich das zweite Puzzleteil sehen, während du dich durch das Level arbeitest. Wie es in diesem Level üblich ist, entfernst du die beiden Blockgegner, indem du an ihren Seilen ziehst, und greife das Stück sicher. Oder schnappen Sie sich einfach das Stück, wenn es eine Öffnung gibt... Wenn Sie mutig genug sind...

Der letzte Bot befindet sich auch auf deinem Weg, aber um ihn zu erreichen, musst du einen wirklich großen Blockfeind besiegen, indem du an seinem Seil ziehst und in seinen Körper eindringst, um Dynamit zu zünden und zu entkommen, bevor es explodiert. Sobald dies erledigt ist, kann der Bot sicher gerettet werden.

Danger Dojo

Der erste Bot befindet sich auf deinem Weg durch das Level. Nachdem du die erste magnetische Wand benutzt hast, wirst du sehen, wie sie um ihr Leben hängt, und wenn du dich näherst, taucht ein Drache auf und versucht, sie zu fressen. Schlage den Drachen und rette den Bot.

Der zweite Bot befindet sich ebenfalls vor Ihnen. Es befindet sich in dem Bereich, in dem Sie das DualSense-Kreiselgerät verwenden können, um Bambus zu durchschneiden. Seien Sie nicht zu schießfreudig und verwenden Sie das Gerät, um den Bambus so zu schneiden, dass Sie sich dem Bot nähern können.

In dem Bereich, in dem die Feinde mit Vorhangtüren aus dem Gebäude herausspringen, findest du durch die rechte Tür ein Sprungkissen, das dich zu einem Balkon führt, auf dem das erste Puzzleteil zu finden ist.

Wenn du fällst und im Inneren des Gebäudes landest, greift kurz darauf ein feindlicher Bot hinter einer geheimen Wand an. Schlagen Sie gegen die Wand und finden Sie einen versteckten Bereich, an dem Sie eine magnetische Wand auf einen Balkon führt, auf dem der dritte Bot zu finden ist.

Der vierte Bot ist in der Nähe und sehr offensichtlich. Er befindet sich in der Wandmalerei-Sektion mit ein paar Feinden, wo er bis zur Hüfte begraben ist.

In dem Abschnitt kurz danach, wo du über Fässer springst und Flammenströmen ausweichst, findest du eine große Trommel mit einem ziehbaren Draht über dem Kopf. Sobald du den Draht gezogen hast, gehe nach links und finde eine Plattform mit leuchtend grünen Puzzleböden wie bei den Azteken. Löse drei Rätsel hintereinander und finde das zweite Puzzleteil.

Der fünfte und letzte Bot liegt auf deinem Weg. Erstelle mit dem DualSense-Gyrogerät einen Klingenpfad zum Bot, um weiterzumachen und das Level kurz danach abzuschließen.

Held mit hoher Saugleistung

Der erste Bot befindet sich auf Ihrem Weg. Nutze die Saugkraft von Astro, um eine Plattform zu erstellen, auf der du ihn sicher retten kannst.

Nachdem du die große Blume besiegt hast, nutze die Saugkraft, um die Klippe zu erklimmen, und stelle sicher, dass du genug Material übrig hast, um ein oder zwei zusätzliche Plattformen zu spawnen, wenn du oben ankommst. Das erste Puzzleteil befindet sich in der Nähe, sodass du nur ein oder zwei Plattformen erstellen musst, um es zu erreichen.

Der zweite Bot ist auch auf Ihrem Weg. Ein UFO wird es stehlen, folgen Sie ihm einfach und befreien Sie es.

Wahrscheinlich werden Sie das zweite Puzzleteil sehen. Es kann eine kleine Herausforderung sein, darauf zuzugreifen, aber verwenden Sie die saugbaren Materialien, die Sie bevorzugen, um sie zu öffnen und zu greifen.

Der dritte Bot befindet sich in der gleichen Gegend. Auf einer der sich drehenden Plattformen siehst du den Bot auf einem saugbaren Würfel aus Material stehen. Nochmals, mach dich auf die Art und Weise auf den Weg, der dir passt, um ihn zu retten.

Der vierte Bot ist ebenfalls in der Nähe. Nachdem du dich in Sicherheit gebracht und die Rakete gefunden hast, wird der Bot in den Triebwerken der Rakete gefangen sein.

Während du die Rakete erklimmst, befindet sich der fünfte und letzte Bot in der Nähe der Spitze und wartet darauf, dass du ihn auf deinem Weg zum Endpodium rettest.

Schildkröten im Müll

Der erste Bot befindet sich auf der Eröffnungsinsel. Neben dem fußballerischen Feind wird etwas in einem Mülleimer liegen. Das ist der Bot. Ja, wirklich.

Nachdem du das DualSense-Staubsaugersystem benutzt hast, um etwas Müll wegzuräumen, erscheint ein Haufen Schildkröten, wobei die linke einen gefangenen Bot zeigt, der auf seinem Panzer reitet.

Auf der nächsten Insel, nach den Grind-Schienen, benutze die Gummiente, um die Teergegner zu beseitigen, und der gesamte restliche Teer und das erste Puzzleteil erscheinen danach.

Im selben Bereich kann der dritte Bot gefunden werden, der sich an einen Baum in der Nähe des sich drehenden Blütenblattgeräts klammert.

Auf halbem Weg durch den nächsten Grind Rail Abschnitt findest du das zweite Puzzleteil. Du kannst es erreichen, indem du das zweite Bounce Pad verwendest, um etwas Luft zu bekommen.

Nachdem du die Frösche der zielsuchenden Raketen mit dem DualSense-Staubsauger beseitigt hast, kannst du ein Bounce-Pad auf der linken Seite verwenden, um das Sandburg-DualSense-Modell zu erklimmen, indem du den Münzen folgst, um den Gipfel leicht zu erreichen. Der vierte Bot befindet sich oben.

Auf der letzten Grind-Schiene wird der fünfte und letzte Bot von einer Möwe entführt. Benutze das Hüpfkissen, um es zu erreichen und zu retten.

Final Encore - Dieses Level wird erst freigeschaltet, nachdem du alle anderen verlorenen Level abgeschlossen hast

Sobald du deine Beckenaffen-Power hast, während du sie nutzt, um die ersten Plattformen zu erklimmen, hängt der erste Bot auf einer zusätzlichen Plattform darüber. Erreiche den Checkpoint, dreh dich um und rette den Bot.

Sobald du auf den Trommelgegner triffst, wirf ihn mit dem Beckenaffen um und benutze ihn als Bounce-Pad, um in einen Bereich auf der linken Seite zu gelangen, in dem die Becken geläutet werden müssen, um eine Plattform zu spawnen. Sobald du das getan hast und diesen geheimen Bereich erreicht hast, klingle erneut an den Becken, um die Türen mit den Augen zu öffnen und eine aztekische grüne Wand zu finden, die, sobald sie geöffnet ist, den zweiten Bot enthüllt.

Von hier aus geht es wieder hinunter. Bevor du den Trommelgegner einsetzt, um zur Kanone aufzusteigen und das Level fortzusetzen, folge stattdessen der Plattform nach rechts und finde einen versteckten hinterhältigen Bereich. Erledige die klebrigen Feinde, indem du Astros Drehbewegung einsetzt und dann den Beckenaffen benutzt, um dich die Wand zurück zu bewegen, bevor du an den hervorstehenden Drähten ziehst, um das erste Puzzleteil zu finden.

Hast du die Grind Rails überquert und den Bereich mit den elektrischen Plattformen erreicht, ist rechts der dritte Bot zu finden. Klingeln Sie die Becken so, dass Sie die richtigen Plattformen erreichen können, und heben Sie unterwegs sogar ein Propellerblatt auf, indem Sie an den hervorstehenden Drähten ziehen. Dieser Bot wird auf einer rotierenden Plattform um sein Leben laufen. Ja, es ist ein Fall Guy.

Nach dem Klavier, das Tasten über den DualSense-Controller-Lautsprecher spielt, erreichst du einen Bereich mit ein paar sich drehenden Feinden. Sobald du dich um sie gekümmert hast, geh nach links und benutze den Beckenaffen, um einen Weg zu öffnen, besiege den Stachelgegner, benutze den Affen erneut, um die elektrischen Feinde schnell zu erledigen, und läute schließlich die Becken vor der Kanone, um Bot Nummer vier zu finden.

In diesem Bereich öffnest du nach dem Zurückschleifen mit den Becken einen Weg nach rechts, wo das zweite Puzzleteil auf dich wartet.

Der letzte Bot befindet sich am Ende des Levels. Benutze die Becken, um den sich drehenden Feind dreimal zu besiegen, und das Endpodium erscheint, ebenso wie der fünfte und letzte Bot.

Und das ist es. Das sind alle verlorenen Levels und wie man jedes einzelne von ihnen beendet! Congrats!