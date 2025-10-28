Aston Martin wählt Formel-2-Vizemeister Jak Crawford als Ersatzfahrer für Alonso, Stroll im Jahr 2026

HQ

Aston Martin hat bekannt gegeben, dass Jak Crawford, Formel-2-Fahrer für DAMS Lucas Oil, der dritte Fahrer sein wird, der als Ersatzfahrer für Fernando Alonso und Lance Stroll arbeitet. Crawford trat 2024 dem Aston Martin Driver Development Programme bei und hat nach Angaben des englischen Teams mehr als 2.000 km in Formel-1-Maschinen gesammelt.

"In den letzten beiden Saisons habe ich so viel in der Formel 1 gelernt, sowohl auf dem AMR Technology Campus als auch an der Strecke. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um das Team zu unterstützen und mich als Fahrer weiterzuentwickeln", sagte der 20-jährige US-Amerikaner, der Berichten zufolge von Cadillac als einer der Favoriten für das neue F1-Team im nächsten Jahr in Betracht gezogen wurde, bevor er sich für die Veteranen Valtteri Bottas und Sergio Pérez entschied.

Crawford, der kürzlich seine erste Chance hatte, eine Formel 1 während eines Grand Prix im FP1 in Mexiko zu fahren, ist in seiner dritten Saison in der Formel 2 und seine beste, derzeit Zweiter, 19 Punkte hinter Leonardo Fornaroli von Invicta Racing, bei noch zwei ausstehenden Rennen. Er hat in drei Jahren sechs Rennen gewonnen und 19 Podestplätze erreicht.