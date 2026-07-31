Assassin's Creed: Codename Hexe wird laut Insidern nicht vor der zweiten Hälfte des Jahres 2027 erscheinen

HQ

Nun, da Assassin's Creed: Black Flag Resynced auf PC und Konsolen erschienen ist, scheint der nächste Assassin's Creed-Titel am Horizont Assassin's Creed: Codename Hexe zu sein. Das Projekt ist seit mehreren Jahren in Arbeit, und obwohl es viele Gerüchte und Berichte gibt, die Licht darauf werfen, was Ubisoft hinter den Kulissen ausarbeitet, darunter überarbeitete visuelle Effekte, Audio und eine Rückkehr des Fear-Systems, gibt es bisher keine offiziellen Informationen darüber, was angeboten werden wird.

Auch das sieht nicht nach etwas aus, das sich noch längere Zeit ändern wird, denn obwohl frühere Gerüchte besagten, dass das Spiel im Juni 2027 erscheinen könnte, besagt eine neue Behauptung des berüchtigten Insiders und Leakers NateTheHate, dass Codename Hexe erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 erscheinen wird.

Als Antwort auf eine Fanfrage wird uns gesagt: "Das Spiel wird frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 erscheinen. Sie müssen eine Enthüllung oder Ankündigung nicht überstürzen."

Man muss sagen, dass die Entwicklung von Codename Hexe nicht gerade reibungslos verlief, denn im April verließ der Spielleiter das Projekt – alles nachdem der Creative Director ein paar Monate zuvor gegangen war. Dennoch gilt intern, dass Ubisoft für das Spiel 'extrem gehypt' ist, sodass es vielleicht ein weiteres unterhaltsames und spannendes Assassin's Creed-Abenteuer liefert.