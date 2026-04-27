Assassin's Creed Codename Hexe s Game Director verlässt Ubisoft zwei Monate nach dem Weggang des Creative Directors

HQ

Wenn man einen Assassin's Creed-Fan fragen würde, welches sein am meisten erwartetes Projekt in der Reihe ist, würden viele wahrscheinlich Assassin's Creed Codename Hexe nennen, einen Titel, der vor Jahren angekündigt wurde (zur gleichen Zeit wie Codename Red, auch bekannt als Shadows) und der die Serie etwa zur Zeit der Hexenprozesse in der Region nach Salem führt. Es scheint, als hätte Ubisoft mit der Prämisse etwas Einzigartiges und Spannendes in der Hand, was die turbulente Entwicklung umso beunruhigender macht.

Nachdem das Projekt vor ein paar Monaten seinen Creative Director verloren hat, eine Rolle, die zuvor von Assassin's Creed-Veteran Jean Guesdon übernommen wurde, hat Codename Hexe nun auch seinen Game Director verloren. Benoit Richer hat beschlossen, Ubisoft zu verlassen und als Teil des Teams von Servo Games in den Indie-Entwicklungsbereich zu wechseln, wie in einem LinkedIn-Beitrag enthüllt wurde.

Es ist unklar, was Ubisoft beabsichtigt, um Richers Rolle als Game Director bei dem Projekt zu übernehmen, aber es zeichnet kein gutes Bild für die Produktion von Codename Hexe, das weiterhin Schlüssel- und Veteranentalente verliert, ohne gleichzeitig der Öffentlichkeit etwas zu präsentieren.