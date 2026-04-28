Gerücht: Assassin's Creed Hexe erscheint im Juni 2027

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Es wird angenommen, dass etwa 50 Entwickler bei Ubisoft aus dem kommenden Assassin's Creed Codename Hexe entfernt wurden. Im Laufe der letzten Monate haben wir gesehen, dass führende Positionen im Projekturlaub sind. Erst gestern haben wir erfahren, dass der Spieldirektor Ubisoft verlassen hat. Das mag kein gutes Zeichen sein, aber anscheinend läuft es weiterhin auf Kurs, dass Hexe relativ bald veröffentlicht wird.

Dies geht aus einem Bericht von Insider Gaming hervor, der besagt, dass die Entfernung von 50 Entwicklern aus dem Projekt größtenteils dazu dient, das Gesamtbudget zu senken. Die meisten Entwickler, die an Assassin's Creed Hexe gearbeitet haben, wurden nun zum Interproject-Team von Ubisoft versetzt, wo sie weiterhin daran arbeiten können, innerhalb von drei Monaten ein neues Projekt zu bekommen.

Es wird angenommen, dass Assassin's Creed Hexe auf ein Veröffentlichungsdatum im Juni 2027 abzielt, aber offenbar könnte dies aufgrund der Reduzierung des Entwicklungsteams irgendwann in der Weihnachtszeit im nächsten Jahr auf eine Veröffentlichung verschoben werden. Es wird auch angemerkt, dass Assassin's Creed Hexe nicht so magisch sein wird, wie wir zunächst dachten, da die Hexerei im Spiel enger mit Alchemie und Chemie verknüpft ist. Ein Katzenbegleiter wurde zum Beispiel kürzlich entfernt.