Bericht: Ubisoft ist intern extrem gehypt auf Assassin's Creed Hexe

Im Moment wissen wir, dass Ubisoft an mehreren großen Projekten in seinen wichtigsten Franchises arbeitet, aber bei Assassin's Creed scheint das Spiel, das dem Release am nächsten zu sein scheint, Assassin's Creed Codename Hexe. Ein Spiel, das Assassin's Creed in mancher Hinsicht zu seinen Wurzeln zurückführt und in anderen völlig neue Wege erschließt.

Offenbar läuft die Entwicklung des Spiels gut. Wirklich gut, wenn man der neuesten Nachricht von Tom Henderson von Insider Gaming Glauben schenkt. Einige Spieler sind gegenüber Hendersons Berichterstattung über Ubisoft skeptisch geworden, aber er hat eindeutig solide Quellen im Unternehmen. Dennoch lohnt es sich, inoffizielle Quellen mit Vorsicht zu genießen.

"Assassin's Creed Hexe ist das eine Projekt, an dem bei Ubisoft alle arbeiten wollen, weil es so gut wird," Henderson schrieb auf Twitter/X. Das bezog sich darauf, dass der Creative Director des Spiels gegangen ist, was laut Henderson vielleicht nicht die enorme Wirkung hat, die man denken würde.

Wir müssen einfach abwarten, aber jetzt, wo Assassin's Creed Shadows hinter uns liegt, ist es vielleicht an der Zeit, unsere Steinkristalle hervorzuholen und Mondwasser zu sammeln, während wir uns darauf vorbereiten, im neuen AC-Spiel Hexen zu werden. Es wäre sogar schön, wenn wir einfach ein neues Bild bekommen könnten, damit wir dieses Logo nicht ständig verwenden müssen.