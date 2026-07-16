Assassin's Creed Codename Hexe Es wird gemunkelt, dass Grafik und Audio überarbeitet werden, wird das Fear-System zurückkehren

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Assassin's Creed Codename Hexe ist für uns alle immer noch ein bisschen ein Rätsel. Als 1666: Amsterdam während des Summer Game Fest erschien, dachten einige von uns, das könnte unser erster Blick auf das nächste AC-Spiel sein, aber es war etwas ganz anderes. Die Informationen sind recht spärlich, aber laut dem neuesten Bericht eines bekannten Leakers könnte das Spiel innerhalb der nächsten 12 Monate in unseren Händen sein.

Der Ubisoft-Leaker Rogue hat kürzlich eine Vielzahl offensichtlicher Informationen über das Spiel veröffentlicht und darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung derzeit für Juni 2027 für Xbox Series X/S, PS5 und PC geplant ist. Dieses Datum könnte sich ändern und ist laut Rogue vorerst ein Platzhalter, da noch an dem Spiel gearbeitet wird. Es soll eine Standard Edition zu 69,99 $, eine Deluxe Edition zu 89,99 $ und eine Collector's Edition zu 119,99 $ haben. Zum Start wird es ein Erweiterungspaket mit Story-DLC, Denuvo DRM und Booster-Packs geben.

Die Karte soll groß sein, aber einen "linearen" Fokus haben. Es wird mehrere Dörfer, Wälder und mehr geben, wobei die Bewegung fortgeschrittener ist, während der Fokus auf die alten Kernelemente des Parkours liegt. Interessanterweise soll das Fear-System aus dem Jack the Ripper-DLC von Assassin's Creed Syndicate zurückkehren und eine große Rolle in der "dunklen, grausamen" Welt von Codename Hexe spielen. Das bedeutet, dass NPCs Angst vor dir bekommen können, ihre Waffen falsch zünden oder einfach so viel Angst bekommen, dass sie aus dem Kampf fliehen. Ein Teil davon, warum die Leute Angst machen, hängt offenbar mit dem Sound zusammen, der überarbeitet wird, was es erschweren könnte, einen Feind hinter einer Wand zu hören.

Wie immer sollten Sie all diese Informationen mit Vorsicht genießen, bis Ubisoft offiziell weitere Details zu Assassin's Creed Codename Hexe veröffentlicht hat.