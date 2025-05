Aryna Sabalenka in Rom von Olympiasiegerin Zhen Qinwen gedemütigt

HQ

Aryna Sabalenkas Dominanz im Damentennis ist so groß (fast doppelt so viele Punkte, 11.118, wie ihre engere Verfolgerin Iga Swiatek, 6.773), dass eine Niederlage der Weißrussin eine große Nachricht in der Welt des Tennis ist. Sabalenka hatte eine Siegesserie von neun Spielen hinter sich, darunter den Titel in Madrid, aber sie verlor in weniger als zwei Stunden in zwei Sätzen gegen die Chinesin Zheng Qinwen, Olympiasiegerin in Paris und Nummer 8 der Welt, mit 6:4, 6:3 im Viertelfinale von Rom.

Es war das erste Mal (nach sechs Niederlagen auf Hartplatz), dass Zheng Sabalenka besiegte, aber das erste Mal, dass sie sich auf Sandplatz gegenüberstanden. Und Zheng glaubt, dass das der Grund dafür ist: "Ich denke, wenn ich auf Sand spiele, fühle ich mich wohler, weil ich großartige Erfahrungen auf Sand gesammelt habe", zitiert sie auf der Website der WTA.

Zheng schaffte es, einen Drei-Spiele-Rückstand aufzuholen und danach immer das Spiel zu führen. Die 22-jährige Chinesin meint, sie sei "geduldiger" gewesen als Sabalenka, die 27 unerzwungene Fehler und nur 15 Winner machte. Ihr frühes Ausscheiden aus dem Sandplatzturnier lässt Sabalenka kurz vor Roland Garros, einem Grand Slam, den sie noch nie gewonnen hat, mit ernsthaften Zweifeln zurück.

Als nächstes trifft sie heute Abend um 20:30 Uhr Ortszeit in Rom im Halbfinale auf Coco Gauff, die Nummer 3 der Weltrangliste, in Rom. Die Amerikanerin besiegte Mirra Andreeva, einer der Durchbrüche der Saison. Die Italienerin Jasmine Paolini und der US-Amerikaner Peyton Stearns sind die weiteren Halbfinalisten in Rom.