Mirra Andreeva ist der aufstrebende Stern im Tennis: Zweite Masters 1.000 des Jahres mit nur 17 Jahren

HQ

Aryna Sabalenka wird ihren Spitzenplatz im WTA-Tour-Ranking verteidigen, aber es ist sicher, dass im Damentennis eine neue Vier aufsteigt, die selbst die erfahrensten Spielerinnen bedroht. Am Sonntag wurde Sabalenka der erste Sieg in Indian Wells von einer Teenie-Sensation verwehrt: Mirra Andreeva ist mit gerade einmal 17 Jahren zum ersten Mal in die Top 10 eingezogen (Sechste), nachdem sie im Finale von Indian Wells die Veteranin Sabalenka mit 2:6, 6:4, 6:3 besiegt hatte.

Nach einem Satzrückstand gewann die russische Teenagerin ihr zwölftes Match in Folge, darunter einen weiteren WTA-1000-Titel, die Dubai Championships im vergangenen Monat. Um dies zu erreichen, musste Andreeva nicht nur Sabalenka, sondern auch die Nummer 2 der Welt, Iga Swiatek, und Siegerin des letzten Jahres, besiegen. Andreeva hat bereits drei Karrieretitel gewonnen, zwei davon beim Masters 1.000 - und sie ist erst 17 m alt, die jüngste seit Martina Hingis 1998 und Serena Williams 1999, die den kalifornischen Titel gewonnen hat.

Die Zeit wird zeigen, wie weit Andreeva kommen wird: Mit 19 Siegen führt sie auch die Saison bei den Siegen an. Als nächstes stehen die Miami Open an, ein weiteres Masters 1.000, das diesen Dienstag beginnt...