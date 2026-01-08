Aryna Sabalenka bestätigt, dass sie einige WTA-Veranstaltungen verpassen wird, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren, obwohl sie eine Geldstrafe riskiert

HQ

Aryna Sabalenka hat erklärt, dass sie beabsichtigt, "ein paar Veranstaltungen" wegen gesundheitlicher Probleme auszulassen, nachdem sie in der letzten Staffel Schwierigkeiten hatte. Der Belarus, Weltranglisten-1, spielt derzeit bei Brisbane International und hat kürzlich Sorana Cirstea besiegt.

"Die Saison ist definitiv verrückt, und das ist nicht gut für uns alle, denn man sieht so viele Spieler verletzt werden. Die Regeln sind bei Pflichtveranstaltungen ziemlich knifflig, aber ich lasse trotzdem ein paar Veranstaltungen aus, um meinen Körper zu schonen, da ich letzte Saison sehr zu kämpfen hatte", sagte Sabalenka.

Die WTA zwingt Top-Spieler, an allen vier Grand Slams, 10 WTA-1000-Turnieren und mindestens sechs WTA-500-Turnieren teilzunehmen, wobei Strafen von Punktabzügen bis hin zu Geldstrafen reichen. Letzte Saison nahm Sabalenka nur an drei WTA-500-Turnieren teil, und die WTA schloss Punkte von ihr ab. Das ist auch Iga Swiatek passiert.

"Das ist knifflig. Man kann nicht 1000 Events überspringen. Es ist wirklich knifflig, und ich finde, das ist verrückt, was sie machen. Ich denke, sie verfolgen einfach ihre Interessen, aber sie konzentrieren sich nicht darauf, uns alle zu schützen", und fügt hinzu: "obwohl die Ergebnisse wirklich konstant waren, habe ich bei manchen Turnieren komplett krank gespielt oder war vom Überspielen wirklich erschöpft.

In dieser Saison werden wir versuchen, es etwas besser zu managen, auch wenn sie mich bis zum Ende der Saison bestrafen werden."